Vendedores de “chácharas” reclaman apoyo al Ayuntamiento de Xalapa

Vendedores ambulantes de los distintos tianguis de Xalapa se unieron para exigir a la administración municipal apoyo económico o alimentario, esto, después de que las autoridades decidieran suspender la venta de artículos que no son de primera necesidad.



En su mayoría, comerciantes del tianguis que se instala en la calle Gildardo Avilés cerca del “Auto Zone”, llegaron a la entrada del Palacio Municipal, para solicitar de manera inmediata ayuda, pues dijeron, hay muchas personas de la tercera edad que se dedicaban a la venta de chácharas y personas con alguna discapacidad.



De acuerdo a Marilí Aguilar Tlapa, representante de los vendedores, señaló que tras la prohibición de instalarse en dichos mercados, ahora no tienen cómo mantener a su familia, pagar renta, luz y agua, por lo que la solución y ayuda, ya es una urgencia.



"Tenemos compañeros discapacitados, tenemos compañeros que tiene familias grandes, no nos han apoyado con despensa, ni con dinero, queremos una despensa grande para salir de esta contingencia. Soy mamá soltera, ¿qué hago?, no me voy a ir a robar un OXXO", reclamó.



Así también, mencionó que les han hecho saber que existe la posibilidad de reanudar las actividades de manera normal en los tianguis hasta el mes de mayo.



"Somos vendedores ambulantes de chácharas, no tenemos cómo llevar el sustento a nuestros hijos. Nos estamos enterando que ya dio apoyos a las personas travestis; pedimos amablemente que nos den una solución, venimos en son de paz, pero también queremos que nos reciban".



Por la necesidad que presentan muchos ambulantes, después de las medidas tomadas a causa del COVID-19, exhortaron una respuesta para este día, al Alcalde Hipólito Rodríguez Herrero.