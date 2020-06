Vendedores de flores urgen a que ya reabran panteones

Este fin de semana, que se conmemora el Día del Padre, los panteones continuarán cerrados por la emergencia sanitaria. Mientras, los comerciantes de flores piden que ya se reabran los camposantos, porque aunque ya se les permita vender, no hay afluencia y tampoco actividad económica.



En Veracruz, el pasado 8 de mayo se ordenó a florerías cerrar y hasta el pasado primero de junio que se les permitió trabajar nuevamente, no obstante, los ingresos se mantienen al 20 por ciento de lo habitual.



"La venta es menos, disminuye la venta y disminuye la compra que hacemos de flores, el panteón está cerrado y disminuye mucho, la gente que viene se regresa porque no pueden entrar", dijo Silvia Villalvazo, vendedora de la florería "Vicky", ubicada en el Panteón Particular.



Fueron 26 días los que estuvieron sin trabajar y todavía no pueden recuperarse porque las ventas no aumentan.



Recuerdan que el Día de las Madres era uno de los mejores días del año pero este año también hubo restricciones.



"Tuvimos que sacar un poco de lo que tenemos, unos trabajaron en línea y ahí la vamos pasando", dijo Felipe Suárez, comerciante del panteón particular de Veracruz.



En Veracruz existen 3 cementerios y en Boca del Río 2, los comerciantes señalan que debe permitirse el acceso al panteón de manera controlada, de esta manera y con las medidas sanitarias, se logrará reactivar a todos lo que dependen de esta fuente de ingresos.