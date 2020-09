Vendedores de hierbas medicinales de Orizaba ven inconvenientes con el Internet

Son más de 2 mil plantas medicinales las que aprenden a conocer los yerberos a lo largo de toda una vida pero ahora, con el Internet, hay quienes llegan a solicitarles algo y les dicen que no es porque en la web se ve diferente, indicó Elizabeth Hernández Villaseñor, quien tiene un local en el interior del mercado Melchor Ocampo.



Explicó que la gente busca remedios naturales en internet y ve cuál es la planta y llega a buscarla pero cuando se la dan, les cuestionan que esa no es porque en las imágenes se ve diferente.



Comentó que son más de 2 mil plantas las que ellos tienen en existencia y que saben para qué sirven pero la gente ve la planta en las imágenes cuando está en flor o fresca, no cuando ya se secó y está completa.



Mencionó que hay plantas que son muy delicadas, como el diente de león, que es grande y cuando se seca se hace muy pequeña y la florecita a veces ya ni la tiene por lo mismo, por lo que esa ellos la guardan en bolsa para que no se caiga y quede “la pura vara” pero eso es algo que hay que saber.



Indicó que en su caso aprendió desde los seis años los usos de las plantas pero además estudió enfermería y ha sido toda una vida de aprender y estudiar.



Agregó que gente de todo tipo llega a buscar algún tratamiento, ya sea para riñón, próstata, vesícula, bilis, insomnio, porque hay para todo, para la falta de cabello, exceso de sudoración, mal olor en los pies, “para todo hay”.