Vendedores de la Sierra de Zongolica toman calle de Orizaba para pernoctar

Aun cuando año con año se les pide que no duerman en las calles, pobladores de municipios serranos aledaños Orizaba, quienes bajan a comercializar sus productos, no dejan de efectuar esta práctica.Y es que Protección Civil todas las noches desde el día que llegaron, que fue alrededor del 15 de diciembre, les ha pedido que regresen a sus comunidades y allá duerman para evitar que su vida se exponga por las bajas temperaturas, o por el contagio del Coronavirus pues duermen en el piso de una de las calles principales de Orizaba, o en su defecto por un accidente que pudiera registrarse con sus pequeños, los cuales a veces juegan abajo de las aceras, sin embargo, ellos no desisten de su decisión.Ya se ha convertido en algo tradicional que año con año arriben a la ciudad para vender sus productos como paxtle, portales de madera para el nacimiento, musgo, entre algunas otras figuritas para el Nacimiento. Sin embargo, también ya se les hizo costumbre utilizar la Calle Poniente 7 para pernoctar hasta el inicio del Año Nuevo.La mayoría de estos pobladores son mujeres con sus hijos pequeños, quienes además de vender sus productos, buscan que la gente de alguna manera les apoye pues su estado económico es de pobreza.Sin embargo, el permanecer en la ciudad con sus pequeños hijos y por las noches dormir en las calles con ellos sí genera una situación de peligro pues podrían sufrir los pequeños al jugar abajo de las aceras algún accidente, además no están exentos de enfermar de las vías respiratorias luego de que pernoctan a la intemperie.