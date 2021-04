Vendedores de mochilas, con la esperanza en el regreso a clases

Ahora los vendedores de mochilas esperan un repunte en sus ventas tras el anuncio del posible regreso a clases en próximos meses.



Y es que con la pandemia de coronavirus desde hace un año han padecido la crisis económica más terrible pues nadie demanda sus productos.



“Pues más o menos nos afectó mucho la pandemia la verdad, pero pues ahí vamos", dijo una comerciante del Centro de Coatzacoalcos.



Añadió que aunque los precios se desplomaron, actualmente oscilan entre los 199 y los 730 pesos. Los más bajos corresponden a las ofertas.



Por la situación algunos comercios que tuvieron que comenzar a vender los productos propios de la pandemia, como gel antibacterial y cubrebocas.



Los comerciantes reconocieron que ya quieren volver a la normalidad pues aunque no ha habido recorte de personal, el negocio no se podrá sostener por más tiempo.



“Si algunos porque siento que no le están entendiendo nada los niños, pues yo, esperemos que ya pase la enfermedad y regresemos a la normalidad”, dijo.



Recientemente, la Secretaría de Salud federal anunció que comenzarán a vacunar a los docentes veracruzanos.



Además el Gobierno del Estado presentó la estrategia para un regreso seguro a las aulas de clases.