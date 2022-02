Vendedores de Orizaba reportan bajas ventas en este Día del amor y amistad

Este año tampoco fue bueno para Alicia, no vendió el suficiente número de globos con motivos del amor y la amistad, esperaba una recuperación importante en este 14 de febrero.Al igual que ella algunos otros vendedores de globos y de pequeños regalos que suelen otorgarse en esta fecha, aseguraron que la complicada situación económica en el país provoca que la gente no compre como hace algunos años ocurría.Aunque en las calles de la ciudad de Orizaba se observa un sin número de personas que transitan por ellas, a pocas se les ve con regalos del 14 de febrero.Algunos ciudadanos aseguran que este año ha sido complicado, pues vienen arrastrando una racha de impacto económico desde el inicio de la pandemia y este 2022 prefieren no celebrar esta fecha debido a la falta de recursos económicos.Otros pobladores de diferentes municipios que convergen en Orizaba para hacer trámites, trabajar, realizar sus pagos, prefieren ahorrar un poco de dinero y no gastar en este momento, toda vez que temen el Coronavirus llegue a sus familias y no tengan dinero para poder enfrentarlo.De igual forma los que recientemente sufrieron el contagio del Coronavirus, indicaron que aún y cuando está cepa no produce efectos graves en un gran porcentaje de la población, el hecho de consultar un médico y comprar algunas medicinas para ayudar al cuerpo a salir más rápido, también ha significado un gasto no previsto.Por ello la situación para algunos vendedores de globos, peluches y otros artículos propios de esta temporada, no será fácil este 14 de febrero pues la situación económica sigue siendo complicada.