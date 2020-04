Vendedores de playas piden apoyo de 10 mil pesos ofrecido por Gobierno Estatal a MIPYMES

Ante los operativos que efectúan Protección Civil y fuerzas federales para retirar personas en las playas de Veracruz, comerciantes fijos y semifijos de Villa del Mar se inconformaron y pidieron la aplicación de programas federales para que les ayude económicamente, porque al cerrar las playas no contarán con ingresos.



Molestos porque ya no tendrán ventas, interceptaron a los elementos de Protección Civil que se pedían a quienes se encontraban en las playas a que abandonaran el lugar y les exigieron que les entreguen el apoyo de 10 mil pesos que anunció el Gobierno del Estado dentro Plan Económico para pequeños empresarios.



“Nosotros pedimos un apoyo, queremos que venga alguien y que se comprometa con decirnos: ‘aquí está el apoyo para que aguanten la cuarentena’”, espetó Gustavo Díaz Blanco, uno de los comerciantes inconformes.



Son vendedores de artesanías, volovanes, artículos de playa, ropa, meseros y demás que encuentran en el litoral veracruzano una actividad productiva pero ante la contingencia sanitaria, se ha determinado evitar las concentraciones de personas.



Señalan que se morirán de hambre si no trabajan porque los más de mil personas que tienen sus actividades en las playas de esa zona viven al día.



"Hay (vendedores) de todo. Y todos vamos al día; nos cierran la playa y ¿de qué vamos a vivir? Nos vamos a morir de hambre”, indicó.



Exigieron la presencia de personal de Gobierno del Estado para atender la demanda del apoyo económico.