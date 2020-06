Vendedores del parque “Hidalgo” de Coatepec insisten en que ya se abra

Vendedores del parque “Miguel Hidalgo”, en Coatepec, se apostaron frente del Palacio Municipal y solicitaron dialogar con autoridades municipales para que se reabra ese espacio público y puedan regresar a comercializar sus productos.



Señalaron que buscan reunirse con Ediles para que les puedan dar una respuesta, pues refirieron que fueron retirados del parque desde el pasado 17 de marzo y desde entonces han tenido dificultades para obtener el sustento diario.



“Estamos solicitando diálogo con el Alcalde para darle una solución a la apertura del parque ‘Miguel Hidalgo’. A nosotros nos habían dicho que el 31 iban a reabrirlo, pasó ya el 1° de junio y no hemos tenido acercamiento hasta ahorita para ver en qué momento y cuáles serían los días y condiciones de apertura para el parque”, comentaron.



Expusieron que son alrededor de 70 comerciantes de distintos giros, quienes urgen que este lugar sea reabierto y entren a ocupar sus espacios.



“La mayoría de los que estamos aquí trabajamos dentro del parque. Estamos esperando respuesta para ver si podemos entrar o ver cómo se nos puede ayudar. La otra parte somos vendedores de globos y juguetes. El 17 de marzo fuimos notificados para desalojar el parque por la pandemia, en el momento que recibimos la notificación de desalojo no tuvimos ningún apoyo, no ha habido nada. En este momento sólo solicitamos apoyo para apertura y que nos dejen trabajar dentro del parque”, concluyeron.