Vendedores que pararon actividades solicitan apoyo alimentario, en Coatepec

Un grupo de comerciantes del Movimiento Antorchista en Coatepec se unieron a una manifestación a nivel estatal para exigir al Gobierno apoyos alimentarios, derivado de la contingencia sanitaria por el Coronavirus.



Frente a Palacio Municipal de Coatepec, pidieron apoyos en alimentos, pues dijeron que con la cuarentena no han podido llevar el sustento diario a sus hogares, por lo que requieren apoyo del Gobierno Estatal y Municipal urgente.



Asimismo, solicitaron la condonación de pagos de servicios, como la luz y el agua potable, pues al no contar con un salario fijo no tienen manera de efectuarlos.



“Nos estamos uniendo a una manifestación a nivel estatal y municipal para pedir a los gobiernos que atiendan con apoyos alimentarios, pues muchas familias no tienen salarios fijos, no hay cómo llevar alimento a sus casas”, explicó el líder de la agrupación en Coatepec, Oscar Cruz.



Ante la manifestación, autoridades locales atendieron una comisión de los negociantes y les pidieron una lista de las personas mayormente vulnerables para dotarlos de una ayuda.



“Entró una comisión para ver estos apoyos, nos piden una lista de personas más vulnerables, ya hubo respuesta por parte del Gobierno Municipal, algo que no se ha visto a nivel estatal”, finalizaron.