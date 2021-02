Vender autos y no darlos de baja provoca deudas ante el Buró de Crédito

Vender sus autos y no darlos de baja, provoca muchas veces deudas de derecho y tenencia vehicular, confirmó Hildeliza Díaz Calafell, titular de Hacienda en Coatzacoalcos.



Es por ello que invitó a los contribuyentes a verificar su estatus en el Buró de Crédito, pues hay algunos que mantienen adeudos con la dependencia.

Dijo que esto provoca que cuando acuden a realizar un trámite de alta se dan cuenta del déficit con SEFIPLAN.



“Lo que es Buró de Crédito es muy importante que verifiquen su vehículo que no dieron de baja que les puede generar recargos importantes, yo los invito a los contribuyentes que se den una registrada por su buro de crédito y revisen si no tienen una unidad porque eso luego son los problemas más importantes, independientemente del auto que traigan si tiene adeudos son los vehículos que ya no tienen los que le generan esos adeudos y que el contribuyente no tiene ni idea”, dijo.



Recordó que actualmente se mantiene la condonación de transporte privado de la tenencia 2020 y 2021, todavía pagando el derecho vehicular.