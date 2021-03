Vendrán más detenciones de regidores y quizás hasta de alcaldes: Eric Cisneros

Al afirmar que el Ejecutivo del Estado “no quiere delincuentes en ningún partido político”, el secretario general de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, advirtió que se ejecutarán detenciones de Alcaldes y Regidores por estar presuntamente relacionados con el crimen organizado.



“Seguramente habrá más detenciones, no solamente Regidores, quizá también Alcaldes”, señaló desde Papantla, al tiempo que prefirió no abundar sobre el tema e invitar a los periodistas a investigar sobre ello.



Ante la encomienda que le otorgó el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, en su última conferencia de prensa, Cisneros Burgos adelantó que en próximos días llamarán a los dirigentes partidistas para evitar que el crimen organizado postule candidatos en los municipios y distritos de la Entidad, en el actual proceso electoral.



“Vamos a invitar a los dirigentes políticos para evitar que el crimen organizado no postule candidatos a través de ningún partido político”, precisó al añadir que se sigue investigando el asesinato del precandidato priista a la alcaldía de La Perla, Melquiades Vázquez Lucas, el pasado jueves en el municipio de Mariano Escobedo.



El funcionario estatal recordó que el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, fue muy claro en ese sentido y es que este viernes afirmó que la delincuencia en Veracruz financia las campañas electorales en los municipios a cambio de nombrar en los Ayuntamientos a los comandantes de las Policías municipales, los directores de Obras Públicas y los titulares de las Tesorerías.



En esa conferencia, el Mandatario insistió que los grupos al margen de la ley ofrecen a los candidatos financiar sus campañas a cambio de poder y en algunos casos imponen a los candidatos y hasta a los alcaldes.



“Las bandas delictivas que se tratan de insertar en las estructuras municipales generalmente financian campañas, ofrecen financiar a un candidato la campaña a cambio de que les dé al director de la Policía, a la Dirección de Obras y cuando van muy encarrerados y comprometieron al candidato demasiado, la Tesorería y si son muy descarados postulan al candidato”, señaló, el día de ayer viernes, García Jiménez.