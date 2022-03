Venta de hierbas por primer viernes de marzo no tiene repunte esperado, en Orizaba

A pesar de que este primer viernes de marzo la gente acostumbra comprar hierbas para limpias o para mezclarlas con alcohol y tenerlo como ungüento, este año los comerciantes de dichos productos no reportaron ventas elevadas de estos productos, no así de otros que sirven para bajar de peso y para tratar diferentes padecimientos."Ahora resulta que no estamos vendiendo las hierbas tradicionales de marzo, sino que estamos vendiendo las plantitas que son para bajar de peso, hierbas para el estrés, el chile ancho para limpia, alcohol preparado. Hemos vendido mucho ‘toloache’ que lo dan para que lo tome la persona amada y eso sí, la gente se está llevando mucha piedra de alumbre", dijo la comerciante Rosa Pérez Hernández.Añadió que este día llegaron con la actitud de vender hierbas propias de este marzo, que son el eucalipto, ruda, manzanilla, menta, entre algunas otras, las cuales ocupan para dolores de huesos, reuma y hasta se puede utilizar para un diabético, dijo.La vendedora resaltó que adquirió la experiencia del conocimiento herbolario de su mamá, quien a su vez lo aprendió de la abuela."Es bien bonito saber para qué es cada planta medicinal. La verdad es que el primer viernes de mes de marzo sí vendemos bastante pero también en diciembre para despedir el año".Pero en cualquier temporada también venden amuletos, hierbas, ungüentos, para el amor y para tratar diferentes enfermedades. "Pero la creencia del viernes primero de marzo es porque se piensa que durante todo el año, han habido malas vibras y sí existe todo eso, por lo cual también se hacen las limpias con las hierbas"."Mire, la maldad existe pero también mucha gente compra los productos herbolarios para tener amor, para atraer a alguien a quien quieran; para alejar las envidias pero este viernes es más para las limpias".