Venta de mariscos en Coatza repuntó 80% en últimos días de diciembre y primeros de enero

Locatarios del mercado de mariscos en Coatzacoalcos informaron que sus ventas repuntaron en un 80 por ciento durante la última semana de diciembre y los primeros días de enero.



Manuel de la Cruz, presidente del Mercado de Mariscos, detalló que lo que más se comercializó fue el camarón, el robalo, la mojarra, la jaiba y el ceviche.



“Cerramos bien gracias a Dios, ahorita abrimos y en las primeras dos semanas igual”, dijo.



Sin embargo, al concluir oficialmente el periodo vacacional, esperan que las ventas nuevamente disminuyan y para ello se preparan de la siguiente manera:



“Pues capoteando como siempre lo hacemos, los fines de semana surtir bien los jueves, viernes, sábado y domingo y de ahí ya ve que los lunes, martes y miércoles no hay nada. Pues así nos vamos. Cada fin de semana es que surtimos un poquito más”, agregó .



Dieron a conocer que hasta el momento no prevén incrementar los precios de los mariscos, aunque los insumos elevaron su costo.



“Eso sí, todo sube, todo ha subido, el hielo subió como un 10% o 5% más o menos, las bolsas que damos para que lleven el marisco también han subido. Todo sube, la luz. Pero nosotros no le podemos subir. Los precios siguen iguales”, informó Delfina Pérez Chiña, locataria del mercado de mariscos.



Lamentaron que a causa de la contingencia sanitaria de COVID-19, el año pasado varios locatarios bajaron sus cortinas, ya que de los 32 locales, alrededor de ocho se encuentran cerrados.