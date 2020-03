Ventas en restaurantes de Orizaba se desploman en 90%, por coronavirus

Una caída de hasta 90 por ciento han tenido los restaurantes debido a la situación que se vive por la pandemia del COVID-19, situación que esperan no se prolongue más de 15 días, pues no podrán soportar más, indicó David Castañeda Roldán, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Orizaba.



Indicó que en estos momentos viven una situación muy crítica y hay ocasiones en que a lo largo del día solo tienen 10 mesas, por lo que están haciendo esfuerzos serios para mantener su plantilla.



Puntualizó que a la fecha no se ha dado el despido de personal, pues éste se encuentra capacitado y es lo que los mantiene, pero sí han tenido que tomar algunas medidas, como rotar al personal para que unos trabajen un día y otros al otro día.



Agregó que a pesar de que es difícil, saben que deben cumplir con las especificaciones que ha instruido la autoridad federal y las municipales, por lo que actualmente ya están cerrando a las 22 horas, como lo ha constatado el personal de Protección Civil y policía municipal que hace sus rondines.



Agregó que para garantizar su funcionamiento, se han tomado 10 medidas al interior de los restaurantes, como por ejemplo que la distancia entre cada mesa sea de al menos 1.50 metros, por lo que se han retirado mesas y sillas para poder contar con ese espacio amplio.



De igual forma abundó, el personal trae cubrebocas y guantes, y se ofrece a los comensales gel antibacterial al entrar.



Indicó que se tiene especial cuidado al momento de retirar las servilletas usadas y en cuanto la mesa queda libre se limpia, además de que cada hora se limpian las superficies de mesas y barras, y los trapos se lavan también constantemente.



Con estas medidas, indicó, se espera que la gente que entra al restaurante se sienta segura.