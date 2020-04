Ventiladores y camas desaparecieron de hospitales de Xalapa durante yunismo

Un ventilador no invasivo neonatal y un ventilador de volumen para traslado intrahospitalario "desaparecieron" del inventario del Hospital Regional “Luis F. Nachón” y del Centro de Alta Especialidad de Xalapa.



Lo anterior, de acuerdo con la nueva valoración a la Cuenta Pública 2018 de los Servicios de Salud de Veracruz, y mediante la cual, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó faltantes en los bienes inventariados de los dos centros de atención.



De acuerdo con la observación FP-078/2018/013 DAÑ, en el último año del bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, Servicios de Salud dio de alta en el inventario ventiladores, monitores y camas de atención, aunque después los insumos prácticamente desaparecieron.



Es decir, no se localizaron dentro de las respectivas instalaciones no existe evidencia física de estos.



La observación añade que en las inspecciones al Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio", al Hospital Regional de Xalapa "Dr. Luis F. Nachón" y al Centro Estatal de Cancerología (CECAN), 23 bienes por un monto de 3 millones 440 mil 914.51 pesos "no fueron localizados dentro de sus instalaciones o, en su caso, no presentaron evidencia de la ubicación de los mismos".



Es el caso de un ventilador no invasivo neonatal, con número de inventario 13586 con un costo de compra de 580 mil pesos.



En el Centro Estatal de Cancerología "Dr. Miguel Dorantes Mesa", desapareció un carro camilla de traslado adulto, con un precio de compra de 28 mil 014 y con número de inventario 009837.



En el Centro de Alta Especialidad, la revisión a la Cuenta Pública 2018 revela de la desaparición de seis camas clínicas, múltiples posiciones, pediátrica con un costo cada una de 47 mil 300 pesos.



Además de un monitor de signos vitales para el traslado de paciente, PLARRE SVP8, número de serie SVP8171802011, con un precio de 82 mil 940 pesos.



Además de un ventilador de volumen para traslado intrahospitalario, marca Mindray SV300, número de serie GB-81005221, con un importe de 683 mil 892.00



Se incluye un monitor de signos vitales avanzado PLARRE svp-10, número de serie SVP1017180543, con un importe de 93 mil pesos.



Además de tres camas de cuidados intensivos, con un importe cada una de 148 mil 500 pesos y un electrocardiógrafo multicanal con un importe de 90 mil pesos.



Entre los faltantes destacan cuatro computadoras de escritorio y una unidad para ultrasonografía transcraneal Alpinion Medical e-cube 7, de 980 mil pesos.

En 2016, el ORFIS igual reportó un daño en la cuenta FP-088/2016/015 DAÑ de los Servicios de Salud, correspondiente a la compra de bienes para el Laboratorio Estatal de Salud Pública, pero sin evidencia de la entrega de los insumos.



Es el caso de la adquisición de reactivos para la determinación de carga viral por RTPCR en tiempo real marca Adbbot y cuantificación de linfocitos por citometría de flujo marca Betón y Kindzone que incluye equipamiento en comodato y consumibles para procesamiento de las muestras para el seguimiento oportuno del tratamiento de pacientes con VIHSIDA. por un total de 35 millones 047 mil 402 pesos.