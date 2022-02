La proveedora de servicios ambientales Veolia Residuos Bajío S. A. de C. V. perdió la oportunidad de reclamar un adeudo del Ayuntamiento de Veracruz por la disposición de residuos sólidos en dicha demarcación.Dicho pendiente se originó desde 2014, dado que la entonces administración de Ramón Poo Gil no pagó a Veolia las tarifas de enero a diciembre por el uso y operación del relleno sanitario de Veracruz.En respuesta, la empresa recurrió al extinto Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Veracruz, hoy Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV), para denunciar el incumplimiento por parte del Ayuntamiento porteño.Por lo anterior, el 28 de diciembre de 2018, el Ayuntamiento de Fernando Yunes Márquez firmó un convenio con Veolia, en el cual comprometió a la administración a cumplir con las obligaciones con la empresa en un plazo de 365 días naturales.Dicho acuerdo recibió el aval del TEJAV y como lo establecieron las cláusulas del propio contrato, el Tribunal declaró la inconformidad de la empresa como “cosa juzgada” y dio por concluido el asunto.Sin embargo, el gobierno de Fernando Yunes no cumplió con lo pactado en el convenio del 28 de diciembre de 2018 y por lo tanto,Veolia acudió nuevamente al TEJAV para reclamar la inacción del Ayuntamiento de Veracruz.Pese a la queja, el TEJAV determinó que no le asistía a Veolia el derecho de queja por la declaración de “cosa juzgada” por parte del Tribunal. Esto es, una vez que firmó el propio convenio la empresa perdió cualquier oportunidad de reclamar todo incumplimiento por parte del Gobierno porteño.Por lo anterior, con fecha 10 de agosto de 2020,Veolia impugnó la resolución de la Tercera Sala del TEJAV por medio del juicio de amparo indirecto 361/2020 ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz.Sin embargo, como consta en la sentencia de 18 de marzo de 2021, el juez 2º Alejandro Quijano Álvarez determinó validar el actuar del TEJAV y no darle la razón a la proveedora de servicios ambientales.Por dicho motivo, Veolia Residuos Bajío escaló su queja, ahora, ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, por medio del amparo en revisión 134/2021.Con fecha 8 de febrero, el magistrado del Primer Colegiado de lo Administrativo, Luis García Sedas, dio por válida la determinación del Juzgado Segundo de Circuito; no amparar a Veolia y negarle la oportunidad de reclamar el impago.