Veracruz a punto de llegar a los 120 mil casos confirmados de COVID-19

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) confirma 119 mil 888 (+209 nuevos) casos confirmados de COVID-19 en la entidad, de 251 mil 006 eventos analizados.En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos 908 y sospechosos 312. Gracias al esfuerzo del personal médico han logrado recuperarse 104 mil 831 pacientes y están en vigilancia mil 056.La dependencia contabiliza 14 mil 001 (+32 nuevos) decesos, reportando 118 mil 128 resultados negativos y 12 mil 990 sospechosos acumulados.Plan Nacional de VacunaciónA continuación, lugares y fechas de las próximas jornadas de inmunización:Segunda dosis al grupo de 30 a 39 años13 de octubreCoatzacoalcos.13 y 14 de octubreVeracruz.Del 13 al 15 de octubrePoza Rica (sede).Coatzintla.Tihuatlán.Primera dosis al grupo de 18 años y más13 de octubreJalacingo.San Andrés Tuxtla.Las Choapas.Perote.San Andrés Tenejapan.Tlilapan.13 y 14 de octubreCoatepec.Huatusco.Oteapan.Tierra Blanca.Del 13 al 15 de octubreCamerino Z. Mendoza.Mariano Escobedo.Río Blanco.Santiago Tuxtla.Tlapacoyan.14 y 15 de octubreAltotonga.Emiliano Zapata.Zaragoza.Del 14 al 16 de octubreJáltipan.La emergencia sanitaria nos obligó a cambiar radicalmente de rutina, sin embargo, en los últimos meses hemos retomado de a poco algunas actividades. Por ello, la Secretaría de Salud hace un llamado a seguir estas recomendaciones:• Si vas a reunirte con personas que no viven contigo, opta por lugares al aire libre, grupos pequeños y guarda sana distancia. Si presentas síntomas no asistas.• Siempre utiliza cubrebocas al salir de casa, especialmente en espacios cerrados, con poca ventilación y concurridos.• Asea frecuentemente tus manos con agua y jabón; lleva gel antibacterial y úsalo.• No saludes de beso, mano o abrazo ni compartas platos, vasos o cubiertos; cuando termines de comer o beber ponte de nuevo el cubrebocas.• Al toser o estornudar cúbrete con la parte interna del codo.• Puedes tener contacto con tus seres queridos por teléfono, redes sociales o videollamadas.Regístrate en https://mivacuna.salud.gob.mx/ y consulta el Semáforo Epidemiológico en http://coronavirus.veracruz.gob.mx. En caso de síntomas llama al 800 012 3456 y acude al hospital por algún evento de gravedad.Lo que tanto esperabas llegó. ¡Vacúnate contra el COVID-19!