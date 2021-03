Veracruz acumula 56 mil 360 casos de COVID; 37 nuevos contagios este domingo

La jefa de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó que hasta este domingo 56 mil 360 veracruzanos han dado positivo al virus SARS-CoV-2, registrándose 8 mil 433 fallecimientos en 196 municipios de la entidad.



Ello significa que 37 casos nuevos y cuatro muertes por COVID-19 fueron confirmadas en las últimas 24 horas.



Abundó que 572 son los pacientes que recientemente han desarrollado la enfermedad y la tienen activa, por lo tanto, pueden infectar a otras personas en cualquier lugar en donde se encuentren.



En el Estado acotó son ya 115 mil 505 los casos estudiados con diagnóstico probable de COVID-19; de los cuales 48 mil 55 han dado resultado negativo y 11 mil 90 se encuentran como sospechosos.



Zona centro



El municipio de Veracruz reporta 11,518 casos; Xalapa 4,478; Orizaba 3,231; Córdoba 2,922; Boca del Río 1,387; Río Blanco 946; Fortín 935; Ixtaczoquitlán 791; La Antigua 672; Nogales 644; Medellín 628; Camerino Z. Mendoza 468; Coatepec 440; Alvarado 411; Mariano Escobedo 383; Perote 356, Úrsulo Galván 308; Emiliano Zapata 299; Amatlán de Los Reyes 208; Puente Nacional 195; Zongolica 193; Paso de Ovejas 189; Rafael Delgado 170; Banderilla 156; Actopan 136; Atzacan 114; Coscomatepec 110; Manlio Fabio Altamirano 107; Huatusco, Soledad de Doblado y Tlalixcoyan 100, Cada Uno.



Zona sur



Ahora Coatzacoalcos acumula 3,384 casos; Minatitlán 1,654; Cosamaloapan 968; San Andrés Tuxtla 676; Cosoleacaque 586; Tierra Blanca 398; Nanchital 284; Tres Valles 278; Lerdo de Tejada 204; Jáltipan 192; Carlos A. Carrillo 185; Isla 126, José Azueta 122 y Catemaco 104.



Zona norte



Poza Rica suma 3,532 casos; Tuxpan 1,668; Pánuco 791; Martínez de La Torre 747; Coatzintla 527; Tihuatlán 432; Tantoyuca 128 y Tlapacoyan 120.



“Reitero la transmisión no ha terminado, si tiene activa su enfermedad puede contagiar a otras personas; por lo que, esté enfermo o no, debe continuar con las medidas de protección y no exponerse ni exponer a los demás al contagio, quédese en casa”, concluyó.