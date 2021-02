Veracruz acumula 7 mil 353 muertes por COVID y 52 mil 355 contagios

El Estado de Veracruz inició la semana con 113 casos nuevos y 25 muertes por COVID-19, por lo que acumula hasta este lunes 52 mil 355 contagios positivos y 7 mil 353 fallecimientos.



En conferencia de prensa, la jefa de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó que los casos atendidos y estudiados en la Entidad suman ya 104 mil 124; siendo negativos 40 mil 851 y sospechosos 10 mil 918.



Además señaló que se consideran actuales 931 casos, mismos que representan a los pacientes que han desarrollado la enfermedad recientemente, durante las últimas dos semanas, por lo que pueden infectar a otras personas y así llevar la transmisión a sus hogares, trabajo, en el transporte, centros comerciales y a cualquier lugar en donde se encuentren, si no toman las medidas de protección básicas.



Zona centro



El municipio de Veracruz registra 10,855 casos; Xalapa 3,898; Orizaba 3,035; Córdoba 2,764; Boca del Río 1,316; Río Blanco 899; Fortín 891; Ixtaczoquitlán 728; La Antigua 652; Nogales 590; Medellín 572; Camerino Z. Mendoza 413; Coatepec 394; Alvarado 372; Mariano Escobedo 366; Perote 332; Úrsulo Galván 300; Emiliano Zapata 273; Ixhuatlancillo 231; Puente Nacional 189; Zongolica 182; Paso de Ovejas 175; Rafael Delgado 155; Banderilla 138; Actopan 124 y Atzacan 106.



Zona sur



El municipio de Coatzacoalcos asciende a 3,096 casos positivos; Minatitlán 1,538; Cosamaloapan 926; San Andrés Tuxtla 614; Cosoleacaque 542; Tierra Blanca 375; Nanchital 268; Tres Valles 263; Las Choapas 233; Agua Dulce 220; Acayucan 203; Lerdo de Tejada 194; Jáltipan 172; Ángel R. Cabada 150; Isla 119; José Azueta 110 y Santiago Tuxtla 107.



Zona norte



El municipio de Poza Rica reporta 3,380 casos; Tuxpan 1,561; Pánuco 751; Martínez de La Torre 667; Papantla 652; Coatzintla 488; Tihuatlán 403; Álamo Temapache 215; Pueblo Viejo 147; Tlapacoyan y Chicontepec 106, cada uno y Gutiérrez Zamora 103.

Al señalar que la pandemia no ha terminado y que la transmisión continúa en diferentes partes del mundo, en el país y también en el Estado, Espejo Guevara pidió a los ciudadanos estar atentos a la información que se les proporciona la Secretaría de Salud-



“La enfermedad se puede complicar, requerir atención hospitalaria y la recuperación ser mucho más prolongada, sin importar su edad. Sobre todo para los adultos mayores de 65 años en adelante, si además de tener COVID-19, viven con alguna enfermedad crónica”, reiteró.



Por último señaló que hay pacientes que no sólo tenían una comorbilidad como la diabetes, hipertensión, o la obesidad, sino que, el 23% de los enfermos con complicaciones que requirieron hospitalización, presentaban dos padecimientos al mismo tiempo y el 14% tres o más.