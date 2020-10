Veracruz ahora es quinto en llamadas de emergencia por violencia familiar

Ciudad de México con 55 mil 384 llamadas

Nuevo León con 54 mil 656 llamadas

Guanajuato con 46 mil 904 llamadas

Sonora con 39 mil 665 llamadas

Veracruz con 27 mil 36 llamadas



Con 27 mil 36 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar en el periodo enero – agosto del año en curso, Veracruz se ubica ahora como el quinto lugar en el país en este tipo de llamados, pues hace un año era el noveno con 24 mil 185, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).Precisa la SEGOB que “las llamadas de emergencia al número único 9-1-1 no son denuncias ante una autoridad, se trata únicamente de probables incidentes de emergencia con base en la percepción de la persona que realiza la llamada. Las cifras muestran incidentes cometidos en contra de hombres y mujeres. No se desagrega sólo para mujeres”.Datos del documento: “Información sobre violencia contra las mujeres Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1”, del Centro Nacional de Información, de la SEGOB, con fecha de corte al 30 de agosto, indican que los estados de la república mexicana con más llamadas de emergencia de este tipo son:En estas cinco entidades federativas se registraron en los primeros ocho meses del año 223 mil 645 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar, el 47.2 por ciento del total que ascendió a 473 mil 735.En el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia de la SEGOB, el incidente “Violencia familiar” se define como: “Hecho o acción que incorpora todasaquellas figuras típicas en las que, para su configuración, el victimario realiza en forma reiterada y continua actos de violencia física, verbal, moral o psicológica encontra de algún miembro de su familia”.Por otra parte, en el “Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común Municipal 2020” del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la SEGOB, correspondiente a los meses de enero a agosto, se da a conocer que los municipios veracruzanos con el mayor número de denuncias por violencia familiar son:- Veracruz, con 963 denuncias- Xalapa, con 698 denuncias- Coatzacoalcos, con 408 denuncias- Córdoba, con 272 denuncias- Boca del Río con 144 denuncias- Poza Rica, con 144 denuncias- Orizaba con 144 denunciasEn estas siete ciudades se denunciaron en el periodo enero – agosto, 2 mil 733 presuntos casos de violencia familiar, el 40.9 por ciento del total estatal que como se mencionó, fue de 6 mil 681.La Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, define en el numeral 4.27. como violencia familiar “el acto u omisión, único o repetitivo, cometido por un miembro de la familia en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar si la relación se da por parentesco consanguíneo de afinidad, o civil mediante matrimonio, concubinato u otras relaciones de hecho, independientemente del espacio físico donde ocurran.”La definición no limita la violencia al ámbito del hogar, contempla la posibilidad de que la misma ocurra en lugares públicos sin importar la relación de parentesco.