Veracruz cierra 2020 con alrededor de 400 casos de desaparecidos

La titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Brenda Cerón Chagoya, dio a conocer que este año concluyeron con un registro de mil 200 personas desaparecidas en el estado de Veracruz y más de 800 localizaciones.



Así también, comentó que la zona centro de la entidad, es donde más casos de personas desparecidas reportan, después la zona norte y sur.



"Creo que estamos en un momento muy importante del mecanismo estatal de coordinación, en el que la búsqueda se genera con este mecanismo. En este sentido creo que estamos con un mecanismo que está funcionando muy bien; la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Fiscalía, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Secretaría de Salud".



Además, dijo que durante la pandemia COVID-19 no hubo un incremento de personas desparecidas, y no hay un período el año anterior con el qué comparar.



"Nosotros seguimos trabajando de la misma manera, me parece que no hubo un margen de diferencia. Nosotros en ese periodo no tuvimos una medición, no tuvimos con qué comparar, porque si bien tenemos registros de estos históricos, nosotros tenemos un funcionamiento ya operativo a partir de mayo, junio del año pasado".



En ese tenor, negó que en la pandemia haya acrecentado el número de reportes de personas desaparecidas, aunque admitió que no tienen forma de compararlo con las ocurridas el año pasado.



Para finalizar, informó que retomarán las búsquedas en La Guapota, La Gallera, Barrancas y demás predios que ya estaban localizados.