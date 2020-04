Veracruz con 319 positivos de COVID-19 y 25 defunciones, al corte de este sábado

319 casos positivos a COVID-19 y 25 defunciones por este padecimiento en el estado de Veracruz. Se han estudiado 1,903 casos sospechosos, de los cuales 1,405 han resultado negativos y 179 casos se encuentran en investigación en 46 municipios.



Durante la conferencia de prensa que ofrecen las autoridades sanitarias del Estado, la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaria de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó que el mayor número de casos positivos se encuentra en la zona Centro.



Los municipios de la región centro con mayor número de casos, registran el 69 por ciento del total y son: Veracruz 114, Boca Del Río 37, Xalapa (10).



Esto, mientras que el 21% se encuentran en la región sur-sureste y Coatzacoalcos se mantiene con el mayor número con 32 positivos.



En la región norte está el 10 por ciento de los casos positivos, donde Poza Rica registra 22 casos y aporta el mayor número de los contagiados de esta región.



A decir de Dulce María Espejo, los casos positivos están registrados en 54 municipios y la velocidad de la transmisión va en aumento ya que, los casos activos, que son aquellos que iniciaron su padecimiento en los últimos 14 días, ya representan el 55% del total, “con una tendencia franca al ascenso en la curva de los casos acumulados, los cuales rebasan ya las tres centenas”.



Ante ello, advirtió la transmisión se está expandiendo más cada día al interior de las localidades, tanto donde ya hay casos positivos, como en donde aún no los hay.



“Y así continuará si no se acatan las recomendaciones de evitar al máximo la movilización de personas de una población a otra y hemos estado insistiendo en que por cada caso positivo se estima que puede haber entre ocho o hasta diez, casos infectados”, reiteró.



Destacó que lo casos hospitalizados se han incrementado y representan el 44%, y aunque el 67% de estos, son mayores de 50 años, también hay pacientes jóvenes positivos a COVID-19 que están requiriendo ser hospitalizados.



Hasta el momento, dijo, 113 de los pacientes, se consideran recuperados, sobre todo, los atendidos en forma ambulatoria; 181 aún permanecen en vigilancia, con las recomendaciones de prevención y en aislamiento.



“Pero desafortunadamente 25 han fallecido: en Veracruz 5, Coatzacoalcos 5, Poza Rica 3, Martínez De la Torre 3; Chinampa de Gorostiza, Emiliano Zapata, Tlacotalpan, Amatitlán, Ángel R. Cabada, Alvarado, Boca Del Río, Totutla y Perore, con un una, cada uno, en edades entre 40 y 94 años”, puntualizó.



De igual modo, detalló que el 92% de las defunciones, han presentado al menos una comorbilidad como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad renal y cardiaca, aunque en dos de las defunciones no se identificó ninguna.



“Lo que quiere decir que aun cuando no tengan factores de riesgo como los señalados los cuadros pueden ser muy graves y en personas jóvenes”.