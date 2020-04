Veracruz con 6 defunciones y 41 nuevos contagios a COVID-19, este martes

Los casos positivos a COVID-19 en Veracruz ascienden a 465 y se registran 40 defunciones. Se han estudiado un total de 2,421 casos sospechosos, 1,621 han resultado negativos y 335 aún se encuentran en investigación en 67 municipios.



Durante la conferencia de prensa que ofrecen las autoridades sanitarias del Estado, la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó que el mayor número de positivos se concentran en la región centro.



“Siendo la zona conurbada Veracruz-Boca del Río; en la región sur-sureste, las cabeceras municipales de Coatzacoalcos y Minatitlán son las que más casos suman y en la región norte, la localidad de Poza Rica es la que aporta el mayor número de casos en esa zona”.



Y es que detalló que en la ciudad de Veracruz hay 177 casos, Coatzacoalcos 52, Boca del Río 42 y Poza Rica 33, seguida de Minatitlán con 12 y Xalapa con 11.



Destacó que los movimientos de población están influyendo en la dispersión del padecimiento hacia localidades de ya, 65 municipios del estado, de ahí la importancia de limitar los movimientos de una población a otra, tengan o no casos positivos a COVID-19.



Por otro lado, señaló que hasta el momento 180 de los pacientes, se consideran recuperados, sobre todo, los atendidos en forma ambulatoria y 245 permanecen en vigilancia.



“Desafortunadamente 40 han fallecido, la mayoría, en los lugares que hemos señalado con mayor carga de la enfermedad, como Veracruz con 12, Coatzacoalcos 8, Poza Rica 5 y en otros como Martínez de la Torre 3, y Minatitlán 2; Chinampa de Gorostiza, Emiliano Zapata, Tlacotalpan, Amatitlán, Ángel R. Cabada, Alvarado, Boca Del Río, Totutla, Perote y Medellín con uno cada uno”.



Las edades de los fallecidos oscilan entre 35 y 100 años, explicó al referir que 35 de ellos presentaban una o más comorbilidades como: diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad renal y cardiaca o factor de riesgo como tabaquismo.



No obstante, dijo que en cinco fallecidos, no se identificó ninguna enfermedad asociada, lo que quiere decir que aun cuando no tengan factores de riesgo como los señalados, los cuadros pueden ser muy graves también en personas jóvenes e incluso puede llevar a la muerte.