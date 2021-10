Veracruz con más contagios COVID por la cantidad de escuelas con clases presenciales

El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, aclaró que si en la entidad existe el mayor número de escuelas con contagios de COVID-19, es porque Veracruz es uno de los estados con mayor número de planteles con clases presenciales en el país, por lo que consideró que esta situación no es grave y se mantendrá la vigilancia y los filtros sanitarios en los planteles para evitarla.“Somos el Estado con mayor número de escuelas abiertas, no lo dije yo, lo dijo la maestra Defina, que somos el estado con mayor número de escuelas abiertas”, expresó el titular de la SEV al agregar que las escuelas mantienen clases con las medidas de prevención correspondientes.Y es que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, habría informado que Veracruz es una de las entidades con mayor número de casos de coronavirus es las escuelas, contabilizando 10 con este tipo de situaciones y donde incluso un plantel se encuentra cerrado por ello.Al respecto, Zenyazen Escobar, aclaró que Veracruz se el segundo estado a nivel nacional con el mayor número de escuelas, de manera que, por ello, se registran más contagios, ya que hay más plantes y por ende más alumnos.“A mayor número de escuelas, obvio que tendría que ser un mayor número de contagios, sin embargo, no estamos hablando de contagios masivos, estamos hablando de contagios mínimos”, expuso.De este modo, reconoció que en las escuelas donde hay clases presenciales, se realizan los protocolos necesarios para evitar contagios, a través de los filtros escolares que son vigilados por los propios docentes.Refirió que los 10 planteles con cierres parciales en grupos por algún contagio, se encuentran en todo el estado y no en una zona en específico.