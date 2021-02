Veracruz con red carretera más grande del país, pero en condiciones “deplorables”

Pese a que Veracruz cuenta con la red carretera más grande del país, también “es la más abandonada y se encuentra en condiciones deplorables”, aseguró Marcos Salas Contreras, presidente de la Confederación de Industriales y Constructores en el estado de Veracruz.



En entrevista, el dirigente empresarial señaló que se destinan importantes sumas de dinero para dar mantenimiento a la red carreta estatal, pero los responsables ni siquiera saben en qué condiciones se encuentran las mismas y se asignan las obras de rehabilitación sin saber a ciencia cierta qué es lo que se efectuarán en ellas.



“Falta que los que están encargados de llevar la responsabilidad de las carreteras se pongan las pilas y hagan los recorridos, y que las empresas que las ejecuten sean de experiencia, porque ahora tapan un bache y mañana ya está otro; entonces es un dinero que se está tirando; no hay dinero que alcance; es como un resumidero; no hay dinero que alcance para mantener la red carreteras en condiciones”, añadió.



Evidenció que, en diciembre del 2020, el gobierno federal destinó 1,200 millones de pesos para llevar a cabo obras carreteras en la entidad, principalmente en la zona sur de Veracruz, de los cuales 600 millones de pesos fueron canalizados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y otro tanto igual a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).



Señaló que en el caso de la SCT las obras ya fueron concursadas a través de una licitación pública y ganaron los que mejor oferta otorgaron. No así la SIOP, quien repartió las obras a quien ellos quisieron de forma directa “y prácticamente se beneficiaron a las mismas empresas, a las que son aliados y socios de los actuales funcionarios”, añadió.



Mencionó que a dos meses de haberse asignado ese recurso, sólo se sabe que las obras se realizarían en el sur del estado, pero no cuándo arrancarán ni dónde se ubican las mismas.



“No tenemos conocimiento porque no hay ningún informe que nos dé una realidad de cómo y dónde están las obras, y se ha demandado al gobierno del estado información al respecto, no se proporciona nada sobre las mismas. Lo único que vemos, a veces al señor Gobernador, en una calle perdida por allá, con dos o tres baches tapando y esa son las grandes obras que se están realizando”, apuntó.

¿Se tienen identificadas las empresas a las que les están dando periódicamente estas obras? Se le preguntó.



Sí. Son empresas nuevas, creadas en este sexenio. Son las empresas que toda la vida, cada nuevo sexenio se crean nuevas empresas y esas empresas son la que, sin ningún respaldo, sin ninguna experiencia, les otorgan las obras más importantes del estado, esa es la realidad que estamos viviendo.



Por esta situación, reiteró que de cada diez empresas constructoras veracruzanas cuatro de ellas son las que están sobreviviendo y esperando a que les haga justicia la cuarta transformación, “pero las que sí gozan de salud financiera, son las que son aliados del gobierno y seguramente serán para otorgar recursos ahora que hay campañas (electorales), creo que esa es la finalidad, por eso no se las dan a cualquiera, por eso son para la gente aliada, concluyó.