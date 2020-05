Veracruz con su peor día en pandemia; agrega 167 contagios y 45 decesos

Con 167 resultados positivos en tan solo 24 horas, este viernes los enfermos por COVID-19 en Veracruz ascienden a 2,607, distribuidos en 121 municipios de la entidad.



Los casos actuales se incrementan a 630 y representan mayor probabilidad de transmitir la enfermedad, ya que son los positivos que iniciaron con los síntomas en las dos últimas semanas.



Además, el número de fallecidos llegó a 348; 45 más en las últimas 24 horas según las mediciones estatales.



Durante la conferencia de prensa que ofrecen las autoridades sanitarias del estado, la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaria de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó que se han estudiado en el estado 6,523 casos sospechosos; de los cuales 2,766 han sido negativos y 1,150 se encuentran aún en investigación.



Hasta el momento 1,163 pacientes confirmados se consideran recuperados, sobre todo los atendidos en forma ambulatoria y 1,096 aún se encuentran en vigilancia.



A decir de Espejo Guevara ya son 27 las localidades que presentan mayor carga de enfermedad. La zona centro continúa como la de mayor contagio y en total acumulan ahora el 90 % de los casos positivos a COVID-19 en el Estado.



Veracruz acumula 995 casos, Coatzacoalcos 354, Poza Rica 238, Boca Del Río 140, Minatitlán 125; Tuxpan 54, Córdoba 42, Xalapa 40; Cosoleacaque y Medellín 38 cada una; Papantla 29; Coatzintla 27; Orizaba 26; Alvarado 25; Cosamaloapan 20; Tihuatlán 18; San Andrés 17; Nanchital y Tierra Blanca 16 cada una; Fortín 14; La Antigua y Martínez De la Torre 13 cada una; Las Choapas y Perore 12 cada una; Santiago Tuxtla, Acayucan y Agua Dulce con 11 cada una.



El 10% de los casos confirmados restantes, corresponde a localidades de diferentes municipios de norte a sur del estado:



Jáltipan 10; Emiliano Zapata 9; Ixtaczoquitlán, Misantla y Río Blanco 8; Amatlán de los Reyes, Coatepec, Isla, Lerdo de Tejada y Tlalixcoyan 6; Ángel R. Cabada, Ayahualulco, Cerro Azul, Manlio Fabio Altamirano, Pánuco, Soledad de Doblado, Tlacotalpan y Úrsulo Galván 5; Cazones, Cuitláhuac, Ixhuatlán del Sureste, Jamapa, José Azueta, Pueblo Viejo y Tantoyuca 4.



Los municipios que tienen dos casos positivos son: Álamo, Coacoatzintla, Huayacocotla, Mariano Escobedo, Paso de Ovejas, Playa Vicente y Sayula de Alemán 3; Acula, Atoyac, Banderilla, Chacaltianguis, Cotaxtla, Coyutla, Espinal, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Hueyapan, Ixhuatlán de Madero, Jalacingo, Maltrata, Moloacán, Naranjos, Nogales, Oluta, Oteapan, Paso del Macho, La Perla, Puente Nacional, San Rafael, Soledad Atzompa, Tamiahua, Tezonapa, Tlapacoyan, Tres Valles y Yanga.



Mientras que los municipios donde solo hay un caso confirmado, son los siguientes: Actopan, Acultzingo, Amatitlán, Atzacan, Atzalan, Camerino Z. Mendoza, Carlos A. Carrillo, Carrillo Puerto, Catemaco, Chalma, Chiconquiaco, Chinameca, Chinampa de Gorostiza, Chocamán, Coscomatepec, Filomeno Mata, Ignacio de la Llave, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlancillo, Ixmatlahuacan, Juan Rodríguez Clara, Magdalena, Miahuatlán, Pajapan, Rafael Delgado, Saltabarranca, San Juan Evangelista, Soconusco, Soteapan, Tepetlán, Tlalnelhuayocan, Totutla, Uxpanapa y Vega de Alatorre.



En total 348 pacientes han fallecido en 70 municipios; con edades entre 31 y 100 años; mismos que padecían hipertensión, diabetes y obesidad, entre otras: “siguen predominando como padecimientos, pero como ya hemos estado comentando en personas aparentemente sanas, si padecen COVID-19, también se pueden complicar y fallecer”.



Los fallecidos se han presentado en los siguientes municipios:



Veracruz 98, Coatzacoalcos 56, Poza Rica 41, Minatitlán 21, Boca del Río 10, Nanchital y Tihuatlán 6; Coatzintla, Cosoleacaque y Medellín 5; Las Choapas, Martínez de la Torre y Xalapa 4; Acayucan, Alvarado, Córdoba, Fortín, Papantla, San Andrés Tuxtla y Tierra Blanca 3; Agua Dulce, Ángel R. Cabada, Ayahualulco, Cazones, Ixhuatlán del Sureste, Ixtaczoquitlán, Jáltipan, Mariano Escobedo, Misantla, Orizaba, Pánuco y Tamiahua 2.



Los municipios donde sólo se ha presentado un fallecido por este padecimiento, son: Amatitlán, La Antigua, Atzacan, Atzalan, Camerino Z. Mendoza, Catemaco, Cerro Azul, Chinampa de Gorostiza, Coatepec, Cuitláhuac, Emiliano Zapata, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Ignacio de la Llave, Jamapa, Lerdo de Tejada, Magdalena, Maltrata, Manlio Fabio Altamirano, Moloacán, Naranjos, Nogales, Pajapan, Perote, Playa Vicente, Pueblo Viejo, San Rafael, Santiago Tuxtla, Soledad Atzompa, Soledad de Doblado, Soteapan, Tepetlán, Tezonapa, Tlacotalpan, Totutla, Tres Valles, Tuxpan y Yanga.



Por otra parte, expuso que de los pacientes positivos a la enfermedad 1,302 han requerido ser hospitalizados, ya que presentaban cuadros más severos; se trata de personas con diferentes edades, en rangos desde 5 hasta 100 años.



“Por lo que insistimos no te expongas al contagio, si te enfermas no sabes si se te va a complicar o no, en cada persona es diferente la evolución de los síntomas; además puedes contagiar a tus familiares y amigos”, asentó la funcionaria estatal.