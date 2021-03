Veracruz confía en la 4T y alianza opositora “no nos hará nada”, afirma Esteban Ramírez

El delegado en funciones de presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, aseguró que exigirán a las autoridades que se garantice la seguridad de los cantidades de su partido, ante los hechos ocurridos recientemente en contra de aspirantes de éste y de otras organizaciones políticas, además, sostuvo que a pesar de que la alianza opositora se unió en 90 municipios, eso no les disminuye sus posibilidades de triunfo.



“Vamos a pedir que se cuide la integridad de nuestros candidatos y de todos los partidos porque además no es una cosa que se pierde, es una vida que se pierde. Tenemos la confianza de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la Fiscalía General del Estado (FGE) que van a respaldar y a ayudar al Gobierno del Estado y Federal”, expresó en entrevista para Alcalorpolítico.com y Teleclic, donde se le cuestionó sobre la inseguridad que ha derivado en asesinato de precandidatos.



Ramírez Zepeta dijo lamentar los hechos ocurridos recientemente en los que fueron asesinados el precandidato morenista a la Alcaldía de Úrsulo Galván, Gilberto Ortiz Parra, el 11 de febrero, y la ex alcaldesa de Cosoleacaque, Gladys Merlín Castro, y de su hija, Carla Enríquez Merlín, el pasado 15 de febrero.



“Es una situación muy lamentables, triste, confiamos en que la Fiscalía y las dependías que se tienen que encargar de eso, cumplan con todas las investigaciones que tengan que realizar y den con los responsables”, reiteró.



El líder morenista en Veracruz retomó las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y autoridades de su gobierno, de que garantizarán la seguridad a los contendientes que se enfrentarán en las urnas el próximo 6 de junio.



Rechazó que estas situaciones violentas creen temor en más aspirantes de su partido a querer participar en el proceso eleccionario.



“Para nada, nosotros que hemos mantenido la lucha durante muchos años y que hemos estado durante muchos años en contra de la corrupción que han traído el PRI y el PAN (…) claramente hay un riesgo, lo sabemos, todos corremos un riesgo, pero sabemos que tenemos que luchar porque nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tengan un mejor futuro”, precisó.



Alianza opositora “no nos va a hacer nada”



A decir del ahora dirigente de MORENA en el Estado, no les afectará el hecho de que la alianza opositora “Veracruz Va”, entre los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), se coaliguen en 90 municipios, ya que aseguró que la ciudadanía cree en la cuarta transformación, en el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



“Eso no nos va a hacer nada, ellos ya se juntaron, se quitaron la máscara, ahí están juntándose el PRI y el PAN que representan a Duarte y a Yunes. Imagínense un ladrón que está en la cárcel, con un panista que quiere poner nuevamente a su hijo. Dos contras se están juntando, se quitaron las máscaras y al PRD ni caso le hacen”, criticó.



Añadió que su partido no busca arrebatarle los municipios que actualmente gobiernan esos institutos políticos, sino crear consciencia en los ciudadanos para que no se dejen “engañar por esos rateros, traidores del PRI y el PAN”.



“La ciudadanía es sabia, sabe pensar y va a decir por el cambio verdadero”, asentó al decir que los 17 alcaldes morenistas superan en resultados a los que tienen sus adversarios políticos, porque son cuadros ciudadanos.



En este sentido, criticó que el partido tricolor y el blanquiazul sólo quieran recuperar las alcaldías gobernadas por MORENA, ya que según él, le tienen miedo a lo que representa el proyecto de la 4T. “Están utilizando artimañas para desprestigiar a los alcaldes”.



A pesar de ello, Ramírez Zepeta auguró que en los comicios municipales, podrían lograr el triunfo en más de 50 ayuntamientos, esto, considerando los resultados electorales de votaciones anteriores en dichas demarcaciones.



“Mis respetos para Ricardo Ahued”



Por otra parte, Esteban Ramírez felicitó al senador Ricardo Ahued Bardahuill, quien se registró como precandidato para la presidencia municipal de Xalapa, por su perfil bajo en redes sociales y por evitar, según él, afectar al movimiento en la ciudad.



Adicionalmente señaló que el legislador federal ha sido respetuoso de la ley y de las decisiones del propio partido, y que los diputados que salieron a proponerlo para abanderar la candidatura a la alcaldía capitalina es una opinión personal de ellos como militantes y simpatizantes.



“Su opinión es muy respetable y nosotros vamos a hacer todo para que se logre la mejor decisión y que la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión Nacional de Encuestas vayan a tomar una decisión muy adecuada. Ciudades como Xalapa, Córdoba, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, son las que primero tienen que ir saliendo”, adelantó.



Al afirmar que las “ratitas piensan que todas de su condición”, refiriéndose al PRI y al PAN, negó que por ser el partido en el poder vaya a usar todo el aparato gubernamental para afianzar los triunfos el 6 de junio. “Nosotros vamos a cambiar eso”.



“Todos los gobernantes, tanto federales como estatales tienen que cumplir con no meterse en los temas electorales, vamos a hacer que se cumpla eso”, comentó al decir que confían en los órganos electorales y dependencias vigilen que los “partidos corruptos hagan esas mañas y vayan a comprar las voluntades del pueblo de Veracruz y de México”.