Veracruz, cuarto del país en casos de desnutrición severa

Con 206 casos en el periodo enero-noviembre de este año –uno más que la Ciudad de México–, el Estado de Veracruz es el cuarto del país con más casos de desnutrición severa, así como segundo en moderada y leve, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.Destaca que los 206 casos de desnutrición severa en la entidad veracruzana reportados al Gobierno Federal en 11 meses de este año es número superior en 63.4 por ciento a los 126 del mismo lapso del año pasado.De acuerdo con el Hospital Infantil de México, la desnutrición es “la asimilación deficiente de alimentos por el organismo (que) conduce a un estado patológico de distintos grados de seriedad, de distintas manifestaciones clínicas”.Con base en datos del Boletín Epidemiológico 48/2021 de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, los Estados de la República con el mayor número de casos de diagnosticados con desnutrición severa en los meses de enero a noviembre de este año, son:- Estado de México, con 323 (152 hombres y 171 mujeres)- Jalisco, con 261 (112 hombres y 149 mujeres)- Chihuahua, con 233 (123 hombres y 110 mujeres)- Veracruz, con 206 (97 hombres y 109 mujeres)- Ciudad de México, con 205 (99 hombres y 106 mujeres)En estos cinco Estados sumaron mil 228 de los 3 mil 563 nuevos casos de desnutrición severa reportados por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, número que representa el 63.4 por ciento del total.La clasificación internacional de la Desnutrición Severa CIE-10ª REV.E40-E43, como la adopta el Gobierno mexicano a través de la Secretaría de Salud, se refiere a enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas.La E40- Kwashiorkor (enfermedad de los niños debida a la ausencia de nutrientes, como las proteínas en la dieta), es nombre que deriva de una de las lenguas kwa de la costa de Ghana y significa ‘el que se desplaza’, refiriéndose a la situación de los niños mayores que han sido amamantados y que abandonan la lactancia una vez que ha nacido un nuevo hermano, en tanto que la categoría E43, indica Malnutrición severa de proteínas y energía sin especificar.En el referido Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, no se precisa la edad de las personas diagnosticadas con Desnutrición Severa, sin embargo, se asocia sobre todo con menores de edad.Por otra parte, también con datos del Boletín Epidemiológico 48/2021 de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, el Estado de Veracruz ocupa los primeros lugares en nuevos casos de desnutrición moderada y leve de acuerdo con las siguientes cifras:En desnutrición moderada los Estados de la República Mexicana con más casos en once meses de este año son:- Estado de México, con 906 (425 varones y 481 mujeres)- Veracruz, con 510 (239 varones y 271 mujeres)- Puebla, con 381 (180 varones 201 mujeres)En desnutrición leve, las entidades federativas con más nuevos casos de enero a noviembre son:- Estado de México, con 3 mil 840 (1,751 varones y 2,089 mujeres)- Veracruz, con 2 mil 899 (1,294 varones y 1,605 mujeres)- Puebla, con 2 mil 388 (1,108 varones y 1,280 mujeres)Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF por sus siglas en el idioma inglés, (United Nations Children's Fund), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a pesar de los importantes avances que en lo general ha alcanzado México en los últimos años, la desnutrición –por un lado– y la obesidad infantil –por otro– siguen siendo un problema a solucionar en nuestro país.De acuerdo con la UNICEF (https://uni.cf/2MtzNr2), las cifras de la desnutrición en México siguen siendo alarmantes en algunos sectores de la población. En el grupo de edad de 5 a 14 años, la desnutrición crónica es de 7.25 por ciento en las poblaciones urbanas pero la cifra se duplica en las rurales.El riesgo de que un niño o niña indígena se muera por diarrea, desnutrición o anemia, es tres veces mayor que entre la población no indígena.Si bien en los últimos años la desnutrición crónica ha disminuido entre adolescentes, también es cierto que se ha evidenciado un mayor desequilibrio entre el norte y el sur del país, advierte la UNICEF.Ello porque la prevalencia de la desnutrición crónica es tres veces mayor en el sur que en el norte en esta franja de edad.