Veracruz, de los estados que lideran hallazgos de fosas en gobierno de AMLO

Durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del mes de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, Veracruz ha destacado por el número de fosas clandestinas localizadas. Además, también encabeza el registro histórico de desapariciones con datos de 1964 al 31 de diciembre de 2019.



Lo anterior de acuerdo según el Informe de fosas clandestinas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas, que presentó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.



En conferencia de prensa, acompañado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y por la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Irasema Quintana Osuna, el funcionario detalló que en este periodo se han realizado búsquedas en 519 sitios diferentes.



“Prácticamente de la totalidad de las entidades federativas, aunque hay entidades como Campeche y Yucatán en donde no hay problemas serios”.



Alertó que se han detectado 873 fosas clandestinas, exhumando mil 124 cuerpos, de los cuales han sido identificados 395 (el35 por ciento) y han sido entregados a sus familiares 243 (21.6 por ciento).



Añadió que las entidades en donde se registran más número de fosas clandestinas son, en primer lugar, el estado de Sinaloa, seguido de Colima, Veracruz, Sonora y Jalisco, que en conjunto suman casi el 61 por ciento de las fosas clandestinas localizadas en el país.



“Y dentro de estas fosas, los Estados que han concentrado el mayor número de cuerpos exhúmanos son Sinaloa, Jalisco, Colima, Sonora y Chihuahua, que suman 825 cuerpos, que representan el 73.37 por ciento de los cuerpos exhumados en las Fosas Clandestinas”.



Reiteró que se está concentrando fundamentalmente el tema de ubicación de fosas clandestinas y de cuerpos exhumados en alrededor de 16 entidades federativas “que deben de tener una atención especial” en las políticas que impulsa la Federación.

Encinas Rodríguez también informó los datos de desapariciones registrados en el actual Gobierno, detallando que en lo que va de la actual administración suman 9 mil 164 casos de denuncias por desaparición.



“De esos, 5 mil 184, es decir el 57 por ciento, se refiere a personas desaparecidas no localizadas; 3 mil 980, el 43 por ciento, de esas personas han sido localizadas, lo que nos da un saldo durante el periodo de diciembre de 2018 al 31 de diciembre un total de 5 mil 184 personas registradas como desaparecidas”.



Mencionó que las entidades que concentran el mayor número de personas desaparecidas o no localizadas son Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León y Puebla.



En el caso de las personas localizadas por entidad federativa, Jalisco registra el mayor número de personas desaparecidas no localizadas y el de localizadas en el país.



Observó que del total de desapariciones suman 3 mil 93 mujeres, de las cuales han sido localizadas cerca del 59 por ciento, es decir, mil 816 y se mantienen como desaparecidas y no localizadas mil 277, correspondiente al 41.3 por ciento del total

Las mujeres reportadas como desaparecidas se concentran en Jalisco, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua en donde hay correlación con los datos de desaparición general.



En el caso de mujeres localizadas Jalisco encabeza la lista con 877; seguido de Puebla, Yucatán, Guerrero y Nuevo León.



Respecto a los niños desaparecidos suman 2 mil 720 menores de edad, de los cuales han sido localizados mil 713, que representan casi el 63 por ciento de las personas reportadas como desaparecidas pero se mantienen mil 7 niñas, niños y adolescentes en condición de desaparecidos.



Por entidad, el mayor número de desapariciones de menores son Jalisco, Puebla, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León; las entidades en donde han sido localizadas el mayor número son las de Jalisco, Puebla, Yucatán, Guerrero, Nuevo León y Chiapas:



En tanto, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, informó que de 1964 al 31 de diciembre de 2019, se tiene registro de 147 mil 33 personas desaparecidas.



De ese total, dijo, 61 mil 733 personas permanecen desaparecidas a la fecha.



Las 10 entidades de la República que acumulan más desaparecidos en el registro histórico son Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Coahuila, Puebla, Guerrero y Veracruz.