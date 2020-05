Veracruz dejó desinformados sobre pandemia a sordos y discapacitados visuales

Este lunes 25 de Mayo una Asociación Civil de Xalapa que representa los intereses de personas con discapacidad auditiva, verbal y visual, presentó una solicitud de amparo ante el Juzgado Décimo Octavo de Distrito de Xalapa.Lo anterior en defensa de la necesidad de que se imponga de manera inmediata al Gobierno del Estado de Veracruz la obligación de que los mensajes oficiales sean con traducción simultánea al lenguaje de señas y se agreguen indicaciones en braille en los Hospitales para la atención.Además, solicitan que se cuente con intérpretes de lengua de señas en los hospitales y se establezca un mecanismo de apoyo inmediato, ya que este grupo vulnerable ha quedado casi en indigencia debido a la inexistencia de trabajo.El amparo fue presentado con el apoyo de Gabriel Andrés Cámpoli, director de Cámpoli Abogados, Roberto Pablo Mercado Zamora y Agustín Carpio López.Los abogados comentaron que, por tratarse de riesgo a la salud, a la vida y la alimentación de un grupo vulnerable su tratamiento por el Juzgado de Distrito debería ser urgente, a fin de no poner en mayor riesgo a las personas que integran la asociación que son más de 150 de todo el Estado de Veracruz.A la fecha, no existen antecedentes de reclamos similares en el Estado y, por ejemplo, los comunicados de COVID-19 del Gobierno Federal ya cuentan con lenguaje de señasPor ello es especial el pedido de amparo respecto a la necesidad imperiosa de que se debe contar con traductores en los Hospitales, hecho que no tiene antecedentes a nivel nacional pero que resulta indispensable, ya que si una persona que no puede comunicarse llega a un Hospital para ser atendida podría morir por esa falta de comunicación.