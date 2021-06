Veracruz, el Estado con más sancionados por violencia política de género

En el transcurso de este proceso comicial 2020-2021, la justicia jurisdiccional en materia electoral sancionó a 48 personas de 14 entidades federativas por violencia política en razón de género, de las cuales, 12 son de Veracruz.



Veracruz ocupa el primer lugar con 20 sanciones impuestas, seguido de Oaxaca con 19 y también tiene al mayor transgresor en la persona Ernesto Ruiz Flandes, presidente municipal de Altotonga, quien acumula 8 sanciones.



Ruiz Blandes fue inscrito por 6 años en los Registros Local y Nacional de Personas Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, por lo que no podrá buscar un cargo de elección popular en los próximos dos procesos electorales.



De las 12 personas sancionadas, 6 son presidentes municipales, un regidor, un secretario, un tesorero de Ayuntamiento y 3 particulares, que fueron inscritos en los Registros Local y Nacional de Personas Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.



Entre las irregularidades cometidas por los transgresores, destacan retención indebida de salarios, omisión para convocar a sesiones de Cabildo, caso omiso a peticiones de información y ataques personales con notas periodísticas y en cuentas de redes sociales.



Cabe mencionar que el Tribunal Electoral de Veracruz también sancionó a Francisco Javier Velázquez Vallejo y a Eloy Núñez León, alcalde y regidor tercero del Ayuntamiento de Poza Rica pero aún no se inscriben en ambos registros.



En ese sentido, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) aclaró que hay inscripciones pendientes de personas sancionadas sujetas a validación, esto en razón de que se encuentra en espera de respuestas a consultas realizadas por esta autoridad a órganos jurisdiccionales a efecto de que precisen elementos e información para realizar la inscripción correspondiente, específicamente los relativos a la vigencia, gravedad y permanencia en el Registro.



Los alcaldes sancionados son Ernesto Ruiz Flandes, de Altotonga, que acumula 8 sanciones; Javier Castillo Viveros, de Alto Lucero, quien tiene 2 sanciones; Lázaro Avendaño Parrilla, de Chinampa de Gorostiza; Hermas Cortés García, de Lerdo de Tejada con 2 sanciones; Joaquín Fortino Cocotle Damián, de Coetzala; y Juan Francisco Hervert Prado, presidente municipal de Perote.



Esteban Romano Hernández y Héctor Iván Castillo Jiménez, regidor y secretario del Ayuntamiento Perote; y José Albino Varela Martínez, tesorero del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada.



Así como los particulares, José Avella García, director de la Compañía periodística “El Buen Tono S.A. de C.V.” y "Cultura es lo Nuestro A. C.", sancionado con dos multas, una por 26 mil 64 pesos y otra por 4 mil 344 pesos, una amonestación pública y la permanencia por cinco años y tres meses en el Registro Local de Personas Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.



José Lorrimer Nelson Álvarez Peña, director del Diario de Acayucan, a quien se le impuso una multa de 4 mil 344 pesos; y Octavio Augusto Corvera Guzmán, periodista de La Antigua, que fue sancionado con 2 mil 150.88 pesos y condenado a ofrecer una disculpa pública y aprobar los cursos en línea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.



En todos los casos se dio vista a la Fiscalía General del Estado (FGE), para que en uso de sus facultades y atribuciones ordene, a quien corresponda, que inicie de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa con relación a los hechos reclamados por la promovente y, en su momento, determine lo que en derecho corresponda.