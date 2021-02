Veracruz, el Estado que menos policías tiene, advierte Federación

Al señalar que Veracruz permanece en el lugar 24 del los Estados del país en materia de seguridad, aunque ha habido importantes logros, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Leonel Cota Montaño, advirtió que la entidad sigue siendo la que menos policías tiene.En conferencia de prensa junto al gobernador Cuitláhuac García, el funcionario federal explicó que por esto el dinero proveniente del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) deberá destinarse en mejorar las policías municipales.Cota Montaño detalló que este año Veracruz recibirá 5 mil 544 millones de pesos, de los cuales al menos el 20 por ciento, unos mil 108 millones de pesos, tendrán que usarse para cuestiones específicas de seguridad, no para “alumbrado” ni "pavimentación".El Secretario Ejecutivo explicó que actualmente Veracruz tiene 1.6 policías por cada mil habitantes y se espera alcanzar la meta de 2.8 por cada mil habitantes. No obstante, actualmente hay municipios con apenas 4 policías y “un gran número que no tiene ninguno”.Por ello, el dinero federal ahora deberá destinarse en los 212 municipios a contratar policías, mejorar sus sueldos, liquidar a aquellos que no pasaron los exámenes de control y confianza y en comprar equipo para sus corporaciones.No obstante, Cota Montaño celebró que Veracruz “se ha alejado positivamente” de las altas cifras de violencia, logrando reducir cifras como secuestro en 59.6 por ciento de 2019 a 2020, y lo mismo en la mayoría de los indicadores de delitos.El funcionario señaló que el Estado de Veracruz se encuentra actualmente en el lugar 24 en cifra de delitos por cada 100 mil habitantes.Sin embargo, en los últimos dos años la entidad descendió de los primeros lugares en el número de ilícitos.El Estado actualmente registra reducción en todos los delitos, por lo que “cada vez se aleja de los más violentos e inseguros en el país”, expuso.Al exponer que la seguridad se mide en función de la capacidad operativa de las corporaciones, insistió en la necesidad de equiparlas con los aditamentos necesarios para cumplir su función de vigilancia adecuados.Cota Montaño agregó que con relación al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que este año se destinarán 264 millones 498 mil pesos a Veracruz, lo que representó 3.8 % más que en 2020, pese a la reducción de ingresos del país por la pandemia de COVID-19.Estos recursos se usarán en programas específicos contemplados en los convenios que se firmaron con el Ejecutivo del Estado, resaltando que le darán mayor importancia y fortalecimiento a la Fiscalía General del Estado (FGE).