Veracruz, en el plan de AMLO para alimentar a México

El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó las plantas de fertilizantes Pro-Angroindustria y La Cangrejera, en Coatzacoalcos.Ahí anunció que la producción de urea, el fertilizante que más aporta nitrógeno a los vegetales será incrementado para garantizar la existencia de granos en el país.Actualmente la producción, indicó, es de 900 toneladas diarias, equivalentes a fertilizar 6 mil hectáreas."El plan que tenemos nada más en el caso de urea es producir alrededor de 2 mil 500 toneladas diarias, lo cual nos va a permitir fertilizar como 25 mil, 30 mil hectáreas diarias para que tengamos los alimentos maíz, frijol."Ya saben que sin maíz no hay país y no vamos a continuar, ya eso ha quedado de manifiesto, con la política neoliberal de comprar afuera lo que se consume en el país. Nosotros tenemos que producir los energéticos y los alimentos porque eso nos da independencia y nos da tranquilidad”, abundó.En un video colgado en sus redes sociales expuso que estuvo en Baja California Sur, Michoacán y Veracruz todo el fin de semana; con excepción de la inauguración de la planta de Nestlé, dijo que su gira de trabajo fue dedicada a los fertilizantes "porque vamos a entregar de manera gratuita este abono a 2 millones de productores, ejidatarios y pequeños propietarios. Sin maíz no hay país independiente y justo”.En el video se recordó que Petróleos Mexicanos (PEMEX) aporta las dos materias primas fundamentales para obtener la urea: amoniaco y dióxido de carbono, los cuales se encuentran en el complejo petroquímico Cosoleacaque que será ampliado para seguir garantizándolas.Al respecto, el mandatario acotó que el amoniaco se produce con gas, combustible suficiente en el país.López Obrador indicó que la inversión de su administración en la producción de fertilizantes es superior a los 500 millones de dólares, lo que va a permitir ayudar "a 2 millones de productores del campo, los más pobres, los que no reciben nada"; tal proyecto se concretará hacia finales del año.Aseveró que en Guerrero, todos los productores han recibiendo fertilizantes gratuitos para todo el año y se está haciendo lo propio en Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Nayarit, Morelos y el Estado de México.“Pero lo vamos a hacer en todo el país a finales de este año. Ahora que fui a Estados Unidos, conseguimos con el Gobierno que nos vendan, en tanto ampliamos nuestra producción, un millón de toneladas de fertilizantes a precios bajos porque vamos a iniciar con la entrega de fertilizantes a todos los productores del país, a todos los campesinos”, subrayó.El mandatario expuso que se planea construir una planta de amoniaco y una de urea en Poza Rica, para lo cual se plantea adquirir un terreno de unas 60 hectáreas en la zona."Vamos a avanzar el tiempo que nos falta para que dos millones de campesinos, ejidatarios y pequeños propietarios reciban su fertilizante de manera gratuita. Es un apoyo, es un subsidio”, reiteró.