Veracruz, entre candidatos “pobres”; no muestran cómo resolverán problemas

En la jornada electoral del 6 de junio se renovarán ayuntamientos, diputaciones locales y federales en Veracruz; sin embargo, las campañas de los candidatos a dichos cargos públicos se están caracterizando por la falta de propuestas para dar solución a los principales problemas que enfrenta la entidad.



Así lo señaló el presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica, Horacio Zárate Acevedo, para quien los planteamientos de quienes buscan generar los 212 municipios y las curules en los Congresos Local y Federal son “muy pobres".



En el Estado hay malos indicadores en desarrollo, pues ocupa el lugar 27 de los 32 del país en cuanto al índice de competitividad, desarrollo tecnológico y turístico; aunado a que padece un fuerte problema de seguridad y violencia, con malas condiciones de infraestructura carretera y pública en general.



El panorama económico y financiero adverso para la Entidad veracruzana se complementa, sostuvo el también Vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Veracruz-Boca del Río, con la grave deuda pública que heredó de sus antecesores el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y que según el mandatario supera los 52 mil millones de pesos.



“Eso se transforma en 10 mil pesos por veracruzano de deuda indebido y eso hace más retrógrada y poco el avance significativo para lograr un Estado de primer mundo”, puntualizó e insistió en que se requiere de candidatos que tengan “una radiografía y un mínimo de estudios técnicos profesionales” para lograr dicho cometido.



Zárate Acevedo señaló que en Veracruz la formación académica máxima de su población es de segundo de secundaria, lo que ocasiones los 5 mil 700 pesos de ingreso máximo promedio mensual que recibe un trabajador.



“Son candidatos refritos”



Mencionó que salvo “algunas excepciones” la mayoría de los candidatos son “refritos”, porque ya han ocupado cargos públicos, incluso los mismos que aspiran nuevamente y sus propuestas han sido similares cada tres años.



A la fecha, precisó, los candidatos no están ofreciendo soluciones a estos problemas y en sus discursos todo parece indicar que "Veracruz está en el paraíso".



El empresario pidió a los ciudadanos que el 6 de junio emitan un voto razonado y que sume acciones a futuro: “porque están en juego la estabilidad económica, social y gubernamental de nuestro Estado”.



Para él, los contendientes en el actual proceso deben contar con planes precisos sobre cómo abatir la pobreza y el desempleo, el rezago social, la inseguridad, los problemas medioambientales y el uso de energías limpias.



Además, se debe de insistir en que cada aspirante haga pública se declaración patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal, es decir, "su 3 de 3".



Xalapa “peor capital del país”, se requiere auditarla



Aseveró que Xalapa “es la peor capital del país” actualmente, lo que hace apremiante que los próximos gobernantes auditen a las administraciones salientes, particularmente en ciudades clave para el desarrollo como ésta, actualmente gobernada por el morenista Hipólito Rodríguez Herrero.



Agregó que el investigador y académico de la Universidad Veracruzana (UV) no ha tenido la capacidad que se requiere en la administración pública, por lo que los resultados “han sido catastróficos”, particularmente por los subejercicios en los que ha incurrido.



“Se requiere una evaluación en forma de cada uno de los alcaldes, diputados, secretarios, porque lo que no se mide, no se puede mejorar, es una certeza en cuanto a lo que es la Economía”, ahondó.



Reiteró que se requiere cambiar la imagen de la capital y para ello sugirió que ante el grave problema del agua, la nueva autoridad municipal debe desaparecer la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS).



“El organismo está inmerso con un grupo de corrupción por muchos años, aunado al sindicalismo que ha estorbado también”.



Zárate Acevedo añadió que el próximo alcalde deberá hacer una reestructuración en el organismo operador y resolver la deuda millonaria que tiene con instituciones financieras públicas como Banobras y también con otras privadas.



En general, comentó que la Contraloría General del Estado (CGE) y el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), deben emitir lineamientos para que las actuales autoridades de los 212 Ayuntamientos dejen saneadas las finanzas públicas y así evitar “bolitas de nieve que nunca van a parar”.



“Estas dos dependencias deben hacer un trabajo exhaustivo, transparente, objetivo de la vigilancia de los recursos públicos (…) tanto en las tesorerías como en obra pública”, propuso.



Trabajo coordinado y cambios en gabinete



Apuntó que ante el pasivo que afecta las finanzas públicas de Veracruz, pues se pagan 5 mil millones de pesos en intereses, el Gobierno del morenista debe trabajar coordinadamente y tener un trato directo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para minimizar la amortización y por ende la deuda.



De acuerdo con Zárate Acevedo, esto limita a su gestión a desarrollar programas económicos, de conectividad aérea y turísticos que darían “gran apertura” a la infraestructura y la atracción de inversiones que, por falta de condiciones en servicios básicos como agua, luz y drenaje y seguridad, no aterrizan en el territorio estatal.



Igualmente, a la par de la renovación de dichos cargos públicos, Cuitláhuac García Jiménez debería de reestructurar su gabinete para la segunda mitad de su administración, pues existen divisiones.







“Requiere hacer ajustes necesarios, urgentes en su gabinete, para crear trabajos coordinados, medir metas, acciones concretas que ayuden a tener una mejoría de calidad de vida al veracruzano y no ser un gobierno paternalista”.



En el mismo sentido se pronunció sobre el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien a su decir debe “enseñar a pescar” a los ciudadanos y no sólo ser un “Estado paternalista”.



Consideró que ante falta de resultados en áreas fundamentales como seguridad y medio ambiente, deberían hacerse “cambios sustanciales”. Añadió que se requieren planes y programas que ayuden a la reactivación turística, en un momento en el que a nivel mundial y nacional los prestadores de servicios se encuentran retomando actividades.



El trabajo descoordinado de algunas dependencias de los tres órdenes de gobierno, aseveró, ha impedido que se les dé impulso a proyectos energéticos y de desarrollo en Tuxpan, o el corredor transístmico entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, Oaxaca.



“Requerimos gente comprometida, secretarios y secretarias con la camiseta puesta de los veracruzanos, pero coordinados por el Gobernador y su secretario de Gobierno, haciendo un equipo de trabajo con una gran ambición en el aspecto de la mejoría de la calidad de los veracruzanos”, refrendó.



Insistió que los indicadores marcan a Veracruz en los peores lugares en infraestructura, conectividad, seguridad, turismo y educación.



Unión tripartita



Finalmente, el vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz-Boca del Río consideró que el Gobierno Federal, Estatal y empresarios deben ir de la mano, porque estos últimos son los principales generadores de riqueza, que ayuda a abatir la pobreza y el desempleo.



Asimismo, pidió que no haya “cacería de brujas”, sino que la administración estatal debe ser abierta, plural y coordinada, para que no frene las acciones en favor de los veracruzanos.



Apuntó que para que este engranaje entre gobierno, empresarios y sociedad “sea un trinomio perfecto”, se necesita que los ciudadanos se hagan responsable de sus actos, paguen sus impuestos, colaboren con la limpieza del medio ambiente, no talen árboles y cuiden el agua.



“La única forma para salir adelante como Estado y potencializar todas las riquezas y recursos naturales que tiene, es siendo responsables de manera tripartita: ciudadanos, empresarios y gobierno (…) tiene que haber una unión, en este momento existe una división”, lamentó finalmente.