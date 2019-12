Veracruz, entre Estados con más homicidios; exhibe Federación falta de policías

Al presentar su informe “¿Quién es quién?” en seguridad pública local, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Alfonso Durazo Montaño, confirmó que en Veracruz se redujo la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes respecto a 2018, aunque sigue siendo una de las entidades que más casos registran de este tipo de delitos.



Además, mencionó que Veracruz también logró reducir el número de robos a vehículos respecto al mismo lapso mencionado, pese a que a la par es una de las entidades que registra más casos.



Durazo Montaño ubicó a la entidad gobernada por Cuitláhuac García. con un problema de robo a transportistas aunque no tan grave como en otros Estados de la zona centro.



En un análisis a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentadas durante la conferencia “mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes, el funcionario federal igualmente evidenció la situación de los policías en la Entidad.



Expuso que Veracruz está por debajo de la media nacional en certificación de policías y es una de las entidades con menos elementos por cada mil habitantes; aunque a la fecha ya se encuentra dentro de los estados que ofrecen un mejor salario a sus elementos.



Se reducen homicidios dolosos



Durazo Montaño recalcó la variación porcentual de la tasa por cada 100 mil habitantes de las víctimas de homicidio doloso, misma que aumentó en 16 entidades y disminuyó en otras 16, incluyendo a Veracruz.



De acuerdo con Durazo, en el Estado se redujo la tasa en 7.1 por ciento de enero a noviembre de 2018 comparado con enero a noviembre de 2019; en Nayarit, la reducción fue de 56.6 por ciento y en Baja California Sur, fue del 55.7 por ciento.



En cambio, en Sonora el aumento fue del 55.1 por ciento y en Hidalgo fue del 46.1 por ciento, según los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



Sobre los municipios con más homicidios dolosos, acorde con las cifras absolutas de enero a noviembre de 2019, no destaca ningún municipio de Veracruz.



El funcionario indicó que 3 municipios de otras partes del país registran el 13 por ciento de estos delitos con 3 mil 254 homicidios dolosos.



Además, 8 municipios registran el 20 por ciento; 30 municipios el 39 por ciento y 50 municipios el 48 por ciento de los homicidios dolosos, en este caso con 11 mil 701; los municipios con más homicidios dolosos son Tijuana, Acapulco y Culiacán.



Pese a estos datos, de acuerdo con las cifras presentadas, Veracruz es una de las 10 entidades en las que se registran más casos de homicidios dolosos.



De enero a noviembre de 2019, en primer lugar está Guanajuato con 3 mil 211 casos; en Baja California 2 mil 657 casos; en Estado de México se registraron 2 mil 603; en Jalisco suman 2 mil 465; en Chihuahua 2 mil 379; en Michoacán mil 820; en Guerrero mil 711; en Veracruz mil 495; en Ciudad de México mil 444 y en Sonora mil 230 casos.



En el extremo opuesto a dichas estadísticas están Yucatán, Campeche, Baja California Sur y Aguascalientes; con menos de 100 homicidio dolosos en este 2019.



En tasa por cada 100 mil habitantes de las víctimas de homicidio doloso son 13 entidades que superan la media nacional y 19 las que están por debajo, incluyendo a Veracruz que se ubica en la posición número 16 con un porcentaje de 17.6 casos por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 24 casos por cada 100 mil habitantes.



Colima registra 88 casos por cada 100 mil habitantes; Baja California norte con 74.2 y Chihuahua con 63.2.



De acuerdo con el Secretario, en promedio de las variaciones mensuales de víctimas de homicidio doloso en los últimos 12 meses, de diciembre de 2018 a noviembre de 2019, es menor en 0.1 por ciento que el registrado en periodos similares anteriores, lo que evidencia la desaceleración del crecimiento de la incidencia de este delito: “Ha habido picos pero va a la baja”.



Robos a vehículos



En cuanto a los robos de vehículo automotor, el Secretario de Seguridad expuso que el promedio nacional de las variaciones mensuales en los últimos 12 meses es significativamente menor en -1.6 por ciento que el registrado en períodos similares anteriores: “esto sugiere un claro efecto de disminución en la incidencia”.



Recordó que en homicidios y robos de vehículos prácticamente no hay cifra negra, ya que todo se denuncia y se tienen cifras certeras.



Veracruz también es una de las 10 entidades que registran más robos a vehículos. El Estado de México registró 37 mil 791 casos; en Jalisco fueron 15 mil 178 casos; en Baja California 12 mil 297 casos; en Puebla 10 mil 620 casos; en Ciudad de México 9 mil 827 casos; en Michoacán fueron 4 mil 621 casos; en Veracruz 4 mil 425 casos; en Guanajuato 4 mil 168 casos y en Chihuahua 4 mil 161 casos.



No obstante, según la tasa por cada 100 mil habitantes de robo de vehículo automotor es superior en 6 entidades e inferior en 26 entidades con un promedio de 109.3 casos.



Veracruz está por debajo de la media nacional con 52.1 casos por cada 100 mil habitantes, siendo una de las 10 entidades con menos casos de robos a vehículos en esta perspectiva.



Durazo Montaño añadió que en la variación porcentual de la tasa por cada 100 mil habitantes del robo de vehículo automotor, aumentó en 4 entidades y disminuyó en 28. En el caso de Veracruz, se redujo en 31.7 por ciento, siendo la quinta entidad con mayor reducción, detrás de Nayarit, Tabasco, Baja California y Aguascalientes.



Robo a transportistas y situación de policías



En Robo a transportista informó que hay una reducción de -1.7 por ciento con respecto, registrando 10 mil 639 casos. En el Estado de México se registraron 4 mil 506 casos; en Puebla 2 mil 7 casos; en Michoacán mil 303 casos; en Nuevo León 563 casos; en San Luis Potosí 479 casos; en Morelos 465 casos; en Tlaxcala 291 casos; en Jalisco 271 casos, en Ciudad de México 252 casos y en Veracruz 130 casos denunciados.



En cuanto a la situación de las corporaciones policiales, indicó que el estándar internacional es de 2.8 policías por cada mil habitantes, pero en Veracruz registra -2.2 policías por cada mil habitantes.



En cuanto al porcentaje de policías certificados, el promedio nacional es de 46.3 por ciento; sin embargo Veracruz sólo registra el 33.9 por ciento de sus elementos de seguridad certificados en la posición 11 a nivel nacional con menos policías certificados.



En lo referente al salario de los policías operativos, el promedio nacional es de 13 mil 187 pesos y Veracruz lo supera con 14 mil 435 pesos.



En cuanto a los policías por cada mil habitantes, el promedio nacional es de .90 , de ahí que Veracruz registra un porcentaje de -4.4 por ciento con 0.64 policías por cada mil habitantes, debajo de la media nacional.



En Delitos ocurridos del 2014 al 2018



El funcionario expuso que en 2014 hubo 33.7 millones de los cuales 92.8 por ciento fue de cifra negra, es decir que no fue denunciado y el 7.2 por ciento tienen carpeta de investigación iniciada.



En 2015, se registraron 29.3 millones de delitos, el 93.7 por ciento fue de cifra negra y el 6.3 por ciento con carpeta de investigación denunciada.



El 2016, ocurrieron 31 millones de delitos, de los cuales el 93.6 por ciento es cifra negra y el 6.4 por ciento tiene carpeta de investigación iniciada.



En 2017, se registraron 33.6 millones de delitos, de los cuales el 93.2 por ciento es cifra negra o no denunciada y el 6.8 por ciento con carpeta de investigación denunciada.



En 2018, se registraron 33 millones de delitos, de los cuales 93.2 por ciento fue cifra negra o no denunciada y el 6.8 por ciento con delitos de investigación iniciada.



En cuanto a los 33 millones de delitos ocurridos en 2018, fueron 3.5 millones o el 10.6 por ciento denunciado y 2.2 millones o 6.8 por ciento con carpeta de investigación iniciada, con cifra negra de 93.2 por ciento.



La mayoría de los presuntos delitos registrados en carpetas de investigación se cometen en el fuero común, “de ahí la importancia de dar seguimiento a la implementación del nuevo modelo nacional de policía y justicia cívica”.



En 2018, el ámbito de acción de policía municipal y estatal es del 94 por ciento con un millón 879 mil 218 delitos; del total solo el 6 por ciento fue del fuero federal.



En 2019, del millón 952 mil 803 delitos registrados el 95 por ciento fue del fuero común y el 5 por ciento del fuero federal.