Veracruz, entre los Estados con mayores pérdidas en esta zafra de caña

Quintana Roo, San Luis y Veracruz son los Estados que registran mayores pérdidas en su producción de caña, que equivale a 1.5 millones de toneladas de caña, que en términos reales son alrededor de 1.3 millones de pesos, en comparación con la zafra pasada.



El dirigente estatal de la CNPR, Ángel Gómez Tapia, consideró grave esta situación, en el sentido de que la caída de la producción de caña en campo tan sólo en Quintana Roo fue de menos 25 toneladas de caña por hectárea; San Luis Potosí, con menos 18 toneladas por hectárea y Veracruz, con menos 11 toneladas por hectárea.



Expresó que esto marca un panorama difícil para los productores de la gramínea en la mayoría de los ingenios, debido a la intensa sequía, como se ha manifestado oportunamente; afectando a los ingenios donde tienen zonas de cultivo muy calientes, en donde sus productores perdieron prácticamente toda la producción en campo.



De ahí, dijo, que en el caso del ingenio Central Potrero, lleva a cabo la entrega de apoyos crediticios por parte de esta organización, además de la entrega de plántula y despensas para los cañeros afectados, que perdieron todo.



Lamentó que Veracruz sea el Estado -en este momento- se encuentre entre los más afectados y que no se tengan los apoyos del Gobierno Federal, porque el apoyo de los 7 mil 300 pesos que están entregando y no a todos; no ayuda para volver a sembrar cuando menos una hectárea, ya que para eso, se requieren cuando menos 35 mil pesos.



Mientras tanto, Veracruz está entre los tres Estados más afectados del país por la caída de producción de caña en campo.