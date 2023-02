Veracruz, entre los primeros del país con más diabéticos: Especialista

Los hábitos alimenticios no adecuados, como una ingesta mayor de carbohidratos y azúcar, así como la falta de ejercicio, están llevando cada vez a más veracruzanos a padecer diabetes y a mantener al Estado entre los primeros con más personas con esta enfermedad en el país.Así lo señaló el médico especialista y director general del Centro Integral de Medicina Avanzada, Francisco Aguilar Rebolledo, quien sostuvo que este padecimiento ocupa los primeros lugares en el mundo, pasando de 380 millones de enfermos en 2012 a casi 600 millones en 2023, con una tendencia creciente en los siguientes años.“En México, la enfermedad ha ido creciendo de manera prácticamente lineal. Es decir, cada vez vemos a más personas con esta enfermedad y a más personas con complicaciones (por esta causa)”, comentó al participar en el programa “Tu Consulta en un Clic”, de alcalorpolitico.com y TeleClic.tv.Indicó que la diabetes tiene dos principales vertientes para desarrollarse en una persona, la primera es la carga genética de un familiar (padres, hermanos) que ha padecido diabetes y transmite a las nuevas generaciones, lo que implica que se tiene más del 50 por ciento de probabilidad de padecer la enfermedad.Además, sostuvo que la otra causal está asociada a factores de riesgo en individuos que tienen obesidad, que no hacen ejercicio físico y que tienen una dieta irregular.“Son personas que su alimentación es muy desordenada e ingieren (productos) que no son muy adecuadas, como alcohol u otros tóxicos que pueden facilitar el desarrollo de diabetes”, expuso el Maestro en Ciencias Médicas.De igual modo, recalcó que es una enfermedad hereditaria y su aparición se acelera con factores de riesgo, detallando que se puede señalar que una persona es diabética cuando su glucosa en la sangre está por arriba de 200 a cualquier hora del día.“Pero si esta persona se siente mal y se mide su glucosa y además se encuentra unas cifras por arriba de 200, esa persona ya debutó con diabetes, es decir, ya hay una alteración en la secreción de insulina o la insulina que se produce no es apta para poderse utilizar en los tejidos”, agregó el investigador clínico en el campo de la diabetes y Metabolismo.Sobre los signos de alerta o síntomas que pudieran presumir que se sufre este padecimiento, enumeró que están el tener mucho deseo de orinar (poliuria) o una persona que tenga mucha sed, debido a que la diabetes lo que hace es arrastrar agua hacia el riñón y deshidratar al paciente y para compensar eso tiene mucha sed.“A veces tienen mucha hambre, a veces empiezan a bajar de peso, aunque estén comiendo bien los pacientes; las personas pueden tener este problema. El otro es que están cansadas por las tardes, las que hacen alguna actividad y dice bueno, si no he hecho ninguna otra cosa diferente; sin embargo, me siento cansado, irritable, con problemas de memoria, con cierta confusión mental”, añadió.El especialista, que también se aboca a la investigación en las áreas de Regeneración Cerebral y Neuropatía y pie diabético, añadió que si una persona tiene antecedentes familiares debe hacerse exámenes que permitan determinar cuánto tiene de glucosa en su sangre.“Utilizar una prueba que se llama ‘carga de tolerancia a la glucosa’, donde se toma 80 mg de dextrosa, un azúcar especial para estimular la producción de insulina y determinar que esa insulina tome la glucosa, la lleve a la célula para que se metabolice. Cuando la glucosa persiste alta, entonces esa persona puede tener ya diabetes”, comentó en su participación.También expuso que existe una prueba que consiste en extraer una gotita de sangre para saber cuánto se tiene de glucosa, a través de un procedimiento denominado Glucosilación, durante 3 a 4 meses, y así observar si en la hemoglobina dentro del glóbulo rojo, el azúcar está elevada y si está a más de 7 por ciento, quiere decir que esa persona es diabética.El médico lamentó que en los países en vías de desarrollo, ante las dificultades para mantener un equilibrio nutricional y la falta de oportunidades de hacer ejercicio de manera cotidiana, pueden generar alteraciones metabólicas que si no se atienden desencadenan en dicha enfermedad.“En Veracruz es frecuente porque hemos visto que nosotros generalmente abusamos un poco de la cantidad de carbohidratos, que son fundamentalmente la tortilla, el pan, los dulces etcétera, que tienen que ingresar al cuerpo y transformarse en glucosa y esa glucosa debe ser utilizada de manera propia por la insulina para llevarla a la célula y producir el metabolismo celular que nos da energía”, refirió.El galeno recomendó comer adecuadamente, ingiriendo todas las comidas y entre ellas una colación y la cena ligera dos horas antes de dormir.“La mayoría de las cosas ricas que nos gustan mucho generan algunos problemas, es decir, comemos picaditas, gorditas, tortillas, tacos, etcétera. No está mal, pero lo que sí debe ser es más o menos programado y con medida”, aconsejó.Tras el diagnóstico de estar padeciendo diabetes mellitus, indicó que lo que tiene que hacer una persona es reconocer que tiene un problema metabólico y que de no cuidarse apropiadamente puede desencadenar complicaciones como la pérdida de la visión, problemas renales y la amputación de sus extremidades.Para finalizar, el también rector de la Universidad Biomédica “Rafael Guízar y Valencia”, puso a disposición exámenes de la vista y lentes gratis para quien, derivado de la enfermedad, lo necesite, por lo que invitó a acudir a esta institución ubicada en la calle Ángel Garrido número 2 de la colonia Represa del Carmen, atrás del Teatro del Estado, para la valoración y realización del examen.