Veracruz es el principal cliente del tianguis de San Martín Texmelucan, en Puebla, destacan

El Estado de Veracruz es el principal consumidor foráneo del tianguis de San Martín Texmelucan, el más grande de Latinoamérica y durante esta temporada esperan que la afluencia de compradores de esta región se incremente, manifestó el presidente del círculo de organizaciones populares del tianguis, Juan Garzón Contreras.



Agregó que de la zona sur del país llegan a Puebla hasta 100 autobuses a la semana con personas que llegan a comprar diversos productos para comercializar en sus lugares de procedencia.



"Estamos agradecidos con el Estado de Veracruz, nos está favoreciendo para ir a adquirir sus productos, es un Estado que siempre ha sido fiel comprador de nosotros y el tianguis genera mucho empleo regionalmente (...) el tianguis depende de los 7 Estados del sureste".



Tras el cierre por la pandemia del COVID-19, afirman que las ventas se han recuperado, pero ha sido, gracias a la compra foránea, "estamos en un 70 por ciento de esta temporada, lo que es los Estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz, hemos tenido visitas de 94 a 100 autobuses cada 8 días".



Se estima que en este tianguis, del que gran parte de la región sur de México se abastece, existen más de 12 mil comerciantes y acuden diariamente aproximadamente entre 180 a 200 mil clientes.



No obstante, aseguró que no es un foco de infección ante la crisis sanitaria, "no es un foco de infección, se conformaron comités de cultura sanitaria", concluyó.