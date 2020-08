Veracruz es “escenario forense” para desaparecidos; son hallados muertos

Anais Palacios, activista y defensora de los Derechos Humanos, miembro del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, señaló que en el Estado el único escenario para las familias de desaparecidos es encontrarlos sin vida.



“Al único escenario que se están enfrentado las familias es encontrar a sus familiares sin vida, ese es el escenario, es más, los avances más significativos que se podrían decir en materia de búsqueda y localización de personas, es en escenarios forenses”, dijo.



Aseguró que recientemente se ubicaron fosas clandestinas en Veracruz, lo que fue notificado a los familiares.



“Todo el Estado está lleno de fosas. Tú ves a colectivos manifestándose en una región y te dirán puntos positivos que están persiguiendo con base en anónimos, en carpetas, en investigaciones. Nos estamos enfrentado a esto, a encontrar a muertos que se están acumulando en muchos lados sin poder ser identificados”.



Manifestó que en la Fiscalía General del Estado (FGE) si tienen algunos avances en unos cuantos casos, pero existen otros que llevan años sin modificación desde el momento de la desaparición.



“Está la Comisión Estatal de Búsqueda que tendría que trabajar en conjunto con la Fiscalía, pero particularmente en estos caso que tienen que ver por delitos de desaparición forzada, existen una serie de deficiencias”.



Aseveró que en los diversos casos de acompañamiento, han observado que las autoridades no creen que sean casos de desaparición forzada.



“Quienes se aferran a manifestar que fue desaparición forzada, son las familias. Tras 3 o 4 años de existir una carpeta de investigación abierta, resulta que la fiscalía no le cree a la familia, por ende, no tiene ninguna prueba de que existen desapariciones forzadas. Este descrédito, es todavía una constante”.



Lo anterior, durante la protesta realizada la mañana de este domingo en la plaza Sebastián Lerdo, en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.