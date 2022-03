Veracruz es reconocido a nivel internacional por bajar delitos: Gobernador

Veracruz ha logrado una disminución importante en delitos de alto impacto, lo que le da el reconocimiento de otros países, quienes envían a sus elementos de seguridad K9, así como a sus instructores a capacitarse al Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS), expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Durante entrevista realizada luego de inaugurar la Segunda Edición del Diplomado Internacional Táctico K9 Perros Multipropósito, el Ejecutivo del Estado resaltó la confianza de países como Colombia, Costa Rica, El Salvador, Perú, Guatemala y Ecuador en la entidad.Y es que señaló que gracias a los elementos K9 se ha logrado asestar golpes importantes al crimen organizado, así como a narcomenudistas, lo que además los ha debilitado económicamente.“Hemos venido mejorando con la baja de delito de alto impacto y de esta manera vamos acompañando la política que plantea el presidente en todo el país para combatir la inseguridad en el país y el estado”, señaló.Es por lo anterior, que continuarán con estas acciones, así como los diplomados de este tipo, para mejorar aún más la respuesta en materia de seguridad para la población.“Es un orgullo, un distintivo donde más hemos avanzado en la seguridad de la ciudadanía con este tipo de cursos, agradezco la confianza de otros países, seguiremos ofreciendo estos diplomados. Ha sido una transformación de este centro, no es la primera vez que se hace, no solo por el diplomado, sino que hemos tenido una persecución muy específica y exacta para combatir delitos”, asentó.En este sentido, recordó algunos golpes importantes que la Compañía Canina de Fuerza Civil ha dado al narcomenudeo, como los cargamentos de droga localizados en Tuxpan y la Central de Autobuses de Xalapa, lo cual incide en la baja drástica de los delitos de alto impacto y reduce la capacidad económica de los grupos criminales.“No podríamos tener la calidad moral de ofrecer el curso y no bajar los delitos en Veracruz”, mencionó al destacar la profesionalización de los elementos de seguridad, acreditada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.“Nos da gusto tener este reconocimiento y que vengan varios países de Centroamérica y Latinoamérica en general”, concluyó.