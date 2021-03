Veracruz es segundo en “accidentados” por violencia intrafamiliar

Hidalgo, con 527 (53 varones y 474 mujeres)

Veracruz, con 510 (46 varones y 464 mujeres)

Chihuahua, con 277 (62 varones y 215 mujeres)

Tamaulipas, con 262 mujeres y ningún varón

Estado de México, con 222 (21 varones y 201 mujeres)

En las primeras siete semanas del año en curso, la entidad veracruzana se ubicó como la segunda del país con el mayor número de personas “accidentadas” por violencia intrafamiliar, con 510 afectados, de los cuales 46 son varones (9 por ciento) y 464 mujeres (91 por ciento), de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.La cifra antes mencionada es apenas menor en 39 casos (menos 7.1 por ciento) a la del mismo mes del año pasado en que se registraron 549 “accidentados” por este tipo de violencia en los hogares, cuando entonces todo era normalidad y no existían restricciones a causa de la pandemia del Coronavirus.Datos del “Boletín Epidemiológico” número 8/2021 de la Secretaría de Salud, con datos al pasado 20 de febrero, indican que los Estados de la República Mexicana con el mayor número de personas “accidentadas” por violencia intrafamiliar durante ese periodo son:En estos 5 Estados sumaron mil 798 “accidentados” por violencia intrafamiliar, cifra que representa el 43.9 por ciento del total nacional que ascendió el 20 de febrero a 4 mil 95 casos.Destaca el hecho de que el Sector Salud del Estado de Tamaulipas, el cuarto del país en “accidentados” por violencia intrafamiliar, no reporta ningún varón afectado por estos hechos, sólo mujeres, caso único en el país.La Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, define en el numeral 4.27. como violencia familiar “el acto u omisión, único o repetitivo, cometido por un miembro de la familia en contra de otro u otros integrantes de ésta, sin importar si la relación se da por parentesco consanguíneo de afinidad, o civil mediante matrimonio, concubinato u otras relaciones de hecho, independientemente del espacio físico donde ocurran”.Es importante destacar que al igual que en la entidad veracruzana, a nivel nacional las más afectadas por la violencia intrafamiliar son las mujeres, pues de los 4 mil 95 “accidentados” en el país al pasado 20 de febrero, 301 son varones (7.3 por ciento) y 3 mil 794 mujeres (92.7 por ciento).La definición de violencia intrafamiliar no limita la violencia al ámbito del hogar, contempla la posibilidad de que la misma ocurra en lugares públicos sin importar la relación de parentesco.