Veracruz es segundo en el país por crímenes de odio contra comunidad LGBT

Jazz Bustamante, representante del Observatorio Nacional contra los Crímenes de Odio, lamentó el aumento de impunidad y el actuar indiferente por parte de las autoridades gubernamentales, federales y estatales, respecto a los crímenes y agresiones hacia la comunidad LGBTTTI.



"La gran mayoría de los crímenes de odio son cometidos con armas blancas. México sufre una grave problemática en la aplicación de justicia en todos sus niveles, pero existe un sector de la población a quienes el sistema de justicia tiene una deuda histórica, son las poblaciones disidentes sexuales".



La activista transgénero Jazz Bustamante Hernández señaló que el Gobierno Estatal, en sus tres poderes, tiene una deficiencia de coordinación, lo que ha provocado un aumento en asesinatos a personas de dicha comunidad, ocupando la entidad el segundo lugar, con 28 víctimas de enero de 2019 a enero de 2020.



"En el Estado de Veracruz, en el reporte de enero de 2019 a enero de 2020, se reportaron 28 crímenes de odio, colocándonos en el segundo lugar a nivel nacional. El primer lugar lo ocupa Guerrero, con 30 víctimas. En el 100 por ciento de los casos de la actual administración no fueron aplicadas las causales agravantes del artículo 144 constitucional. El 89 por ciento de las víctimas conocieron a su agresor a través de una red social", refirió.



Aunado a ello, refirió que el 40 por ciento de las víctimas transgénero y transexuales terminaron en la fosa común. Además, dijo, el 70 por ciento de éstas, en algún momento convivieron en más de una ocasión con su agresor y por cada caso que se conoce, tres víctimas no son visibilizadas.



"Hacemos un llamado urgente al Gobierno Federal a poner un plan estratégico cualitativo y cuantitativo de seguimiento de los casos desde la Fiscalía General de la República, para la atención a los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género. A la Fiscalía General del Estado, a generar un plan de capacitación con perspectiva de género, no discriminación y derechos humanos a todo su personal, que la actual Fiscal guíe", finalizó.