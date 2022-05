Veracruz es “un gran panteón”; Fiscalía está rebasada ante desaparecidos

Para la integrante del grupo “Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz”, María Elena Gutiérrez, la Entidad es un "gran panteón" y la Fiscalía General del Estado (FGE) no se da abasto con la identificación de restos humanos hallados en las fosas clandestinas y otros sitios de exterminio.Apuntó que actualmente hay mucho trabajo para el área de periciales debido a la cantidad de cadáveres que han sido recuperados en el territorio estatal, la falta de personal para llevar a cabo los estudios de ADN y el poco espacio en el Centro de Identificación Forense en Nogales."Veracruz es un gran panteón, sí se están recuperando cuerpos pero de qué sirve si el Centro de Identificación Forense de Nogales no se da abasto, está rebasado, falta personal para identificación humana y para encontrar el match con los ADN de las familias", dijo.Gutiérrez, quien este 10 de mayo participó en la marcha de madres de personas desaparecidas, reiteró que se trata de un problema muy grave que no sólo afecta a Veracruz sino a todo el país."No nos han dado ninguna información, la Fiscalía General del Estado no nos ha querido recibir, hace como 15 días le mandamos un oficio a la fiscal Verónica Hernández Giadáns firmado por 14 colectivos del Estado de Veracruz pero no nos ha contestado hasta el día de hoy", lamentó.Detalló que le pidieron datos estadísticos de los restos encontrados, de los entregados, las condiciones de cada uno de los lugares donde hay fosas clandestinas y donde ejecutaron a personas."Son campos de exterminio, porque ahí mismo los asesinan; tenemos como evidencia que en las exhumaciones se encuentran restos de balas y casquillos, lo que quiere decir que ahí mismo los están matando. Tenemos como tres lugares de estos, en La Guapota y Medellín hay ", detalló.A su decir, a Hernández Giadáns no le interesa el tema de las desapariciones en la Entidad, sino "salir en la foto cabalgando muy elegante como notaria que era antes. Eso era lo que sabía hacer. Le quedó grande porque no se está comportando como una Fiscal”, concluyó.