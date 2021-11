Veracruz está paralizado y no es por la pandemia: PRD

Todas y todos los veracruzanos son quienes deben evaluar, conforme a su experiencia, angustias y necesidades, los resultados de los tres años de gobierno morenista, expresó el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, al referir que existe un Veracruz paralizado y la causa no es la pandemia.Previo al tercer informe de labores del Gobierno del Estado, el líder partidista criticó la falta de obras de infraestructura, apoyo a la producción en pesca, campo y ganadería, los altos índices de analfabetismo en Veracruz, las condiciones de vida de los pueblos indígenas y la inseguridad.Al destacar que la causa de todo ello no es la pandemia, dijo que quienes gobiernan se han dedicado a frivolidades y ocurrencias, anteponiendo sus intereses y derrochando el dinero.“Dejaron a la deriva un pueblo que demandó apoyos ante la caída del empleo y no se les otorgó. Lo saben las amas de casa al ver cómo sube el precio de la tortilla, huevo, frutas, verduras”, detalló.De igual modo, Cadena Martínez agregó que los comercios se encuentran al borde de la quiebra y los del ramo turístico están levantado sólo su afinidad económica.Ante ello, definió que la voz de todos debe calificar a un gobierno que, a su decir, sólo se autofelicitará y celebrará a escondidas.De este modo, auguró que con el esfuerzo de hombres y mujeres, Veracruz se levantará y pronto vendrán los tiempos donde la sociedad retome las riendas del desarrollo, genere empleos y bienestar en beneficio de la calidad de vida, “juntos saldremos adelante”, finalizó el dirigente del PRD en la entidad.