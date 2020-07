Veracruz ha perdido 53 mil empleos por pandemia: CANACINTRA

Al señalar que la pandemia del COVID-19 los ha puesto a prueba en una de las crisis de mayores proporciones en un siglo, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, el veracruzano José Enoch Castellanos Férez consideró que “lo que hagamos lo tenemos que hacer nosotros, porque difícilmente el gobierno va a hacer algo por ayudarnos”.Durante el “Mensaje de unidad para la economía de Veracruz”, en el que participó a través del a plataforma zoom, al lado de José Manuel López Campos, presidente nacional de CONCANACO-SERVYTUR y Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de COPARMEX, dijo que la entidad veracruzana ya ha perdido 53 mil empleos en este primer semestre del 2020 y “ocupamos el 4 lugar entre los estados con menor índice de desarrollo humano”.“Si no contenemos la pérdida de empleos aumentará la pobreza de millones de veracruzanos. CONEVAL estima que para este segundo trimestre del año45.8 % de la población tendría un salario inferior al costo de la canasta básica y la pobreza de ingresos podría incrementarse un 7.9 por ciento para afectar a 9.8 millones de personas que se sumarían a la pobreza”, indicó.Reiteró que Veracruz ya ocupa el 4 lugar entre los estados con menor índice de desarrollo humano y que el 62% de su población se encuentra en pobreza moderada o extrema.“Esto es particularmente contradictorio, porque Veracruz, a pesar de los pesares seguimos siendo la 5ª economía más grande de México, solo por debajo de la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y Jalisco”.“Es inadmisible que Veracruz con su riqueza, calidad, mano de obra, recursos humanos disponibles y la capacidad de producción de una economía tan diversificada, que va desde la agricultura, turismo, industria, el comercio, los puertos, esté teniendo estos indicadores”.Lamentó además que la carga para prevenir los contagios en las empresas haya sido dejada en manos de los empresarios y nuestros trabajadores. “Para las micro, pequeñas y medianas empresas esto significa erogar gastos que no tenían contemplados y que, dada la condición de falta de liquidez nos pone en la insolvencia y a punto de cerrar”.Destacó que “como bien se sabe, las Mipymes, representan el 99 por ciento de las empresas de México y este universo se replica en el mismo porcentaje en Veracruz”.“El estimado que tiene el Centro de Estudios Económicos de Canacintra es que 250 mil empresas ya no van a aperturar sus negocios y a ellas se pueden sumar otro tanto igual para cerrar el año con medio millón. 500 mil empresas en riesgo de cierra al final del año. Esto está en línea con la cantidad de empleo que se ha perdido.”Comentó que de acuerdo a los datos que tienen del Observatorio Mipyme de Canacintra, 68 por ciento tendrá dificultades para cumplir con obligaciones financieras en su reapertura y 77 por ciento tiene problemas serios de liquidez.“Es decir, van a dejar de pagar o rentas o servicios o impuestos o contribuciones. 81 por ciento tiene problemas para cubrir la aplicación de las pruebas de COVID-19”.José Enoch Castellanos Férez destacó que es importante mostrar una señal de unidad, “especialmente en estos momentos en donde la pandemia del Covid 19 nos ha puesto a prueba y nos ha orillado a la crisis de mayores proporciones en un siglo”.“Como veracruzano, me es particularmente importante establecer un diálogo cercano y permanente para que la planta productiva del estado, la actividad económica en todos sus sectores pueda reactivarse pronto y en las mejores condiciones posibles”.“Quiero subrayar que la mejor muestra de que estamos unidos es la presencia de los presidentes nacionales, de mis colegas José Manuel López Campos, presidente nacional de CONCANACO-SERVYTUR y Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de COPARMEX, quien junto con CANACINTRA representamos los tres organismos que tienen mayor cobertura nacional por el número de unidades de representación”.“Así mismo los organismos de representación regional, cada quien desde su trinchera y ahora más unidos que nunca estamos resueltos a sumar acciones en favor de las empresas veracruzanas. Tenemos que estar más unidos que nunca”.Dijo que a diferencia de casi todos los países del mundo, México no otorgó suficientes apoyos a sus empresas.“La relación que hemos sacado habla de que países muy diversos, algunos desarrollados y otros en vías de serlo, han dado incentivos fiscales de entre 30 por ciento de su PIB. Entre el 30 y el 8 por ciento del PIB. México apenas ha otorgado el 0.6 por ciento que ha sido totalmente insuficiente”.“Por eso, las últimas encuestas del INEGI hablan que 7 de cada 100 empresas ha recibido algún apoyo. Sobre todo, hay que aceptarlo, son los gobiernos locales, municipales o estatales los que han contribuido a que no colapsen las economías de los estados”.“Los datos son muy preocupantes. Es cierto que al principio nadie estimaba que la pandemia fuera de este nivel de afectación. Sin embargo, lo que ya vimos es que los datos de crecimiento para este 2020: nos ponen en el orden de una caída de doble dígito, del 12 por ciento”.“Las últimas estimaciones del Banco Bilbao Vizcaya hablan entre menos 9 y 12 por ciento de decrecimiento, en línea también con lo que dice Citibanamex”.“La recuperación será lenta y accidentada, puesto que mientras no haya una cura o vacuna disponible, tendremos que convivir con el virus del Covid-19 y ser muy cuidadosos de no tener un rebrote que pudiera nuevamente paralizarnos”.“Las consecuencias: pérdida de empleo de 1 millón 200 mil al cierre del mes de julio y se espera que esté cerrando 1,700 empleos formales perdidos. Ya ni hablar de los empleos informales, que se estarían contando 15 millones”.“Según INEGI: 30.4 por ciento de los hogares mexicanos, por lo menos uno de los integrantes en edad laboral, con la posibilidad de hacerlo, ha perdido sus fuentes de trabajo. En más del 65 % de los hogares hay pérdida de ingreso. El 37% tuvo que vender algún bien o recurrir a los ahorros de su vida o pedir prestado, para poder sobrevivir y Veracruz está siendo testigo de eso”, aseveró.Al referirse al caso de Veracruz, comentó que el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez presentó un acuerdo para la reactivación económica. “¿Fue suficiente? Yo creo que no, como el resto de los estados, el estado de Veracruz ha quedado más corto que otros de similar desarrollo. Fue rebasado por la realidad”.“De acuerdo a este programa, únicamente se otorgarían 10 mil créditos, lo que no alcanza, para cubrir más que el 5 por ciento de las micro empresas veracruzanas. Es totalmente insuficiente para el universo de las 276 mil 379 en Veracruz”.“A nadie conviene la mortandad de empresas ni dejarlas a su suerte. Las cámaras nos hemos tenido que unir y esto es un ejemplo de ello, para avanzar en las medidas que considero indispensables. Elaborar un plan emergente de desarrollo económico por regiones”.Insistió en la “pertinencia de un salario de emergencia que se mantenga mientras están los semáforos en rojo o amarillo. Reconsiderar prórrogas y facilidades para las Mipymes en cuanto a los cobros de obligaciones fiscales. No hablamos de rescates pero sí de apoyos para evitar que sigan muriendo empresas”.“Veracruz tiene un enorme potencial de aportar contenido nacional a las exportaciones tanto de la industria energética como de manufactura y estas oportunidad se abren. Necesitamos una acción más concreta”.“Hay que negociar con el estado, prórrogas de facturas a CFE al menos durante seis meses, eso se lo planteamos al Secretario hacienda, para ser pagada de manera prorrateada en el primer trimestre del 2021”.“Los industriales de México y de Veracruz no somos parte del problema, somos parte de la solución. Compartimos la complejidad del entorno. Sabemos que no existen soluciones mágicas para problemas complejos. Le reitero toda nuestra disposición de respaldar a los organismos serios, representados en los Consejos empresariales de las diversas regiones del estado de Veracruz para trabajar en pro de la actividad económica del estado. Estamos aquí y respaldaremos a nuestros afiliados y los empresarios veracruzanos”, concluyó Castellanos Férez.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund