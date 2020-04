Veracruz implementará la “Vigilancia Centinela” para monitorear avance del COVID-19

Tal como lo anunció el Gobierno Federal, el Estado de Veracruz también implementará la “Vigilancia Centinela” para monitorear avance del COVID-19 en el territorio, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



El Ejecutivo del Estado explicó que ante la transición de Fase 2 a Fase 3 del COVID-19, se utilizará el método de Vigilancia Centinela de la Federación, a través de las 23 Unidades Monitoras de Influenza.



De acuerdo a lo informado por las autoridades sanitarias, estas unidades están distribuidas de la siguiente manera en toda la entidad: 13 son de SESVER, 5 del IMSS, 3 IMMS-Bienestar, una del ISSSTE y una de PEMEX.



Según lo explicado por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, con el modelo “Centinela” se pueden generar estadísticas para conocer la expansión territorial y el curso de la pandemia.



Y es que, tal como lo explicó el funcionario de Salud federal, "no sólo los datos confirmados son los que existen, a partir de ahí se estima cuántos hay en el resto de la población".



“Aquí se realizará una muestra para la detección de casos probables de coronavirus en personas que no tienen todos los síntomas pero forman parte ya de la transmisión comunitaria”, mencionó García Jiménez.



En el Estado, lo anterior se llevará a cabo mediante registros históricos de los meses de marzo, abril y mayo de enfermedades respiratorias, comparados con neumonías o complicaciones respiratorias que lleguen ahora a los centros de salud y hospitales en estos mismos meses.



Cabe mencionar que esta metodología es conducida por el Departamento de Epidemiología y ha sido empleada por la Federación desde el año 2006.



Apenas el día de ayer miércoles, el Ejecutivo del Estado habría anunciado que se aplicaría una estrategia estadística para buscar casos asintomáticos de Coronavirus en Veracruz y hoy se confirma que esa estrategia será a través de la “Vigilancia Centinela”, la cual determina que por cada caso confirmado de COVID-19, hay 8 no diagnosticados o asintomáticos.