Veracruz informa 32 nuevos contagios y 3 muertes por COVID-19, en últimas 24 horas

La Secretaría de Salud del Estado, confirma 212 casos positivos a Coronavirus y 19 defunciones. Se han estudiado 1,669 casos sospechosos; 1,222 han resultado negativos y 235 se encuentran en investigación. En 43 municipios ya hay dispersión de este padecimiento.



Durante la conferencia de prensa que ofrecen las autoridades sanitarias del estado, la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaria de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó que de los 212 pacientes positivos a COVID-19, el 66% son residentes en la región centro:



Veracruz 69, Boca Del Río 29, Xalapa 7, Emiliano Zapata, Córdoba y Amatlán de los Reyes con 4 casos; Alvarado y Martínez de la Torre con 3 cada uno; Orizaba, Medellín, e Ixtaczoquitlán con 2; Ayahualulco, La Antigua, Úrsulo Galván, Miahuatlán, Totutla, Coatepec, Perote, Fortín, Coscomatepec, Ixhuatlán del Café, Nogales, y Río Blanco con un caso cada uno.



El 21% de los casos positivos se encuentran en la región sur-sureste: Coatzacoalcos 20, Minatitlán 4, Tlacotalpan y José Azueta con 3, Cosoleacaque, San Andrés Tuxtla y Santiago Tuxtla con 2, Tres Valles, Ángel R. Cabada, Amatitlán, Cosamaloapan, Chacaltiaguis, Tierra Blanca, Agua Dulce e Ixhuatlán del Sureste, con un caso, cada uno.



Esto, mientras que el 13 % están en la región norte: Poza Rica 20, Pánuco, Cerro Azul, Naranjos, Amatlán, Ixhuatlán de Madero, Tuxpan, Chinampa de Gorostiza y Tantoyuca, con un caso cada uno.



La funcionaria estatal explicó, que se los casos positivos, el 56% son hombres y el 44% mujeres, en ambos sexos, la mayoría los casos están ocurriendo entre los 35 y 59 años, solo se registra una paciente menor de 8 años de edad.



Los casos ambulatorios continúan ocurriendo en grupos de edad más jóvenes; en tanto, los casos hospitalizados, que representan ya el 39 % del total, se presentan en personas de más edad, el 65 % de estos, son mayores de 50 años, expuso.



No obstante, detalló que el 35% de los pacientes hospitalizados, son personas entre 25 y 49 años de edad.



Dulce María Espejo, asentó que 69 de los pacientes, se consideran ya recuperados, sobre todo los atendidos en forma ambulatoria, después de haber cumplido 14 días de monitoreo, mientras que 102 aún permanecen en vigilancia.



“Lamentablemente 19 han fallecido, residentes de: Veracruz 4, Poza Rica y Coatzacoalcos con tres cada uno; Martínez De la Torre dos; Chinampa de Gorostiza, Emiliano Zapata, Tlacotalpan, Amatitlán, Ángel R. Cabada, Alvarado y Boca Del Río, con un caso cada uno”.



Las defunciones han ocurrido en edades entre 40 y 79 años y el 100 % de ellos mantenían una comorbilidad, como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad renal y cardiaca.



En este sentido, destacó que los casos activos están en incremento y casi llegan a la centena, pero el acumulado ya rebasó las dos centenas y su tendencia continúa en ascenso, dada la expansión de la transmisión comunitaria.



Al respecto, explicó que dicha transmisión comunitaria, no se está presentando con el mismo desarrollo en todos los municipios, ni con la misma intensidad.



“Por lo que es de suma importancia limitar los movimientos de población de lugares con transmisión hacia los que aún no la tienen o viceversa, por lo tanto, quédate en casa, es la única manera hoy de cuidar tu salud y la de los demás”, finalizó la funcionaria pública.