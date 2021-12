Veracruz inicia la semana sin muertes por COVID-19 y con un solo caso nuevo

Luego de practicar 278 mil 325 estudios, la Secretaría de Salud (SS) ha confirmado 124 mil 249 (+ 1 nuevo) casos de COVID-19 en Veracruz, 126 de éstos activos y 107 sospechosos actuales.Desde el inicio de la emergencia sanitaria suman 109 mil 144 pacientes recuperados y 125 permanecen en vigilancia.Este lunes tampoco hubo fallecimientos, no obstante, la dependencia contabiliza 141 mil 181 resultados negativos y 12 mil 895 sospechosos en investigación.Plan Nacional de VacunaciónEl suministro de la dosis de refuerzo a la población de 60 años y más, así como la estrategia en adolescentes de 15 a 17, personas rezagadas mayores de 18 y mujeres embarazadas a partir de la novena semana de gestación es como sigue:21 de diciembreChicontepec.Isla.21 y 22 de diciembreBoca del Río.Martínez de la Torre.Cerro Azul.Naranjos.Tamiahua.- Primera dosis al sector de 15 a 17 años21 de diciembreCalcahualco.Coahuitlán.Chumatlán.Moloacán.Naranjal.Pajapan.Tatahuicapan.Tenampa.Tlacotepec de Mejía.Zontecomatlán.21 y 22 de diciembreBoca del Río (también rezagados de 18 años y más).Veracruz.Filomeno Mata.22 de diciembreTlachichilco.Texcatepec.Zacualpan.A razón de las festividades propias de la época es muy común que planeemos viajar de una ciudad o entidad a otra, incluso fuera del país; sin embargo, no hay excusa para omitir las medidas de prevención que ya conocemos.Ya sea que lo hagamos en autobús, avión o vehículo particular debemos seguir un adecuado protocolo sanitario: portar cubreboca todo el tiempo que dure el trayecto, asear las manos tras tocar respaldos de asientos, manijas, chapas, dinero y pasamanos o luego de ingresar a sanitarios públicos.En caso de compartir el asiento con otro pasajero no prestarse objetos como revistas o cargadores; por ningún motivo te quites la mascarilla, salvo para comer o beber e inmediatamente después colócatela de nuevo.Tengamos presente que el riesgo de transmisiones persiste, aunque estemos vacunados seguimos expuestos a la enfermedad. Sólo actuando con responsabilidad es como cuidamos nuestra salud y la de los demás.Infórmate a detalle del Plan de Vacunación y el Semáforo Epidemiológico vigente ingresando al sitio http://coronavirus.veracruz.gob.mx. Ante síntomas comunícate al 800 012 3456 y asiste al hospital por algún evento de gravedad.¡Vacúnate contra el COVID-19!