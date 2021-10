Veracruz. La tragedia de la industria veracruzana

Veracruz se ubica actualmente en el último lugar a nivel nacional, por ser el Estado con mayor caída en la producción industrial durante la pandemia, con una variación porcentual de -21.3% en mayo de 2021, comparado con el valor observado en 2019.Esto contrasta con el comportamiento de otros 11 estados, los cuales mostraron crecimiento en el mismo período, destacando Chiapas con un aumento de 29%, Nayarit con 18.9 y Oaxaca con 18.2%. Asimismo, se observa que otros 20 estados tuvieron decrecimiento productivo, pero no en la magnitud que presenta Veracruz, pues en 16 de estos, la reducción de la producción es, apenas, equivalente a la mitad o menos de la que registra la industria veracruzana.Esta caída en la producción industrial en Veracruz, se debe a que tres de los cuatro subsectores que componen esta actividad, mostraron un comportamiento negativo: la industria de la Construcción se redujo -43.4%, las Manufacturas cayeron -17.7% y la Generación de electricidad, agua y gas doméstico disminuyó -1.4% en el mismo período. Sólo la Minería, que mide el valor de la producción de petróleo, tuvo un comportamiento positivo creciendo 12%, lo cual se explica por el incremento que registró el precio internacional del petróleo, que actualmente alcanza un valor de 75 dólares por barril (dpb), luego de haber llegado a niveles nunca antes vistos de -2.37 dpb en abril del año pasado. Aún así, el crecimiento de la minería no logró impulsar al resto de la actividad industrial del estado. Por esta razón, la mejoría en la actividad petrolera realmente no es signo de mejoramiento de la actividad industrial en particular, ni de la economía veracruzana en general.