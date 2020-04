Veracruz listo para la Fase 3 del COVID-19, si población acata recomendaciones

El estado de Veracruz se encuentra preparado para atender la Fase 3 de la pandemia por coronavirus, sin riesgo a que se rebase la capacidad hospitalaria, pero esto sólo será posible si la población acata las recomendaciones de las autoridades, expresó el secretario de Salud en el Estado, Roberto Ramos Alor.



Durante la conferencia de prensa nocturna, el funcionario estatal recordó que la entidad aún se encuentra en la Fase 2 de la pandemia, misma donde se desarrolla la transmisión comunitaria.



En este escenario, dijo, se trabaja para reducir la transmisión con el aislamiento domiciliario.



No obstante, refirió que Veracruz ya se dirige hacia la Fase 3.



“Que es hacía donde nos dirigimos. Para la fase 3 ya estamos preparados y listos para que no haya riesgo de que se rebase la capacidad de nuestro sistema de salud y se tenga espacio óptimo para atenderlos a todos”, asentó Ramos Alor.



Sin embargo, fue claro al mencionar que para que esto sea cien por ciento efectivo, se necesita que la población atienda todas las recomendaciones emitidas por las autoridades federales y por el Consejo Técnico Estatal.



“No es lo mismo que seis especialistas atiendan a un paciente a que seis especialistas atiendan a cien pacientes”, destacó.



Y es que el Secretario de Salud recordó que, ante el comportamiento de la curva de transmisión, se busca reducir la velocidad de contagio para evitar que los casos incrementen.



“Las medidas de prevención están dando resultados, pero necesitamos que quienes viven en las zonas de baja o nula transmisión de casos, permanezcan en casa y eviten desplazarse a otros lugares, principalmente a donde haya una alta presencia de transmisión”.



En este punto, agregó que, también quienes viven en zonas de alta transmisión, deben evitar la propagación de contagios y no visitar lugares donde aún no se presentan casos.



De igual modo, exhortó a los veracruzanos a informarse sobre el desarrollo del virus en el sitio oficial coronavirus.veracruz.gob.mx, además de que quienes tengan algún síntoma probable de coronavirus, se pueden comunicar a la línea 800-0123-456, donde un equipo especializado los asesorará en los pasos a seguir.